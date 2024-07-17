17 июля 2024

В Екатеринбурге египтянин сбил на самокате школьницу

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Интервью с участниками КВН команды "Хот-Дог". Пермь, коляска, девушка, самокат, руки
Пострадавшей девочке десять лет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 22-летний египтянин, работающий курьером, сбил на электросамокате десятилетнюю девочку в Академическом районе. После аварии школьницу с травмами увезли в больницу, сообщил источник URA.RU.

По его словам, ДТП произошло 17 июля на тротуаре возле дома по ул. Академика Сахарова, 37. «Пострадавшую увезли с черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей в больницу №9», — добавил собеседник агентства. С места происшествия курьер не скрывался, гаишников и врачей вызвали очевидцы.

Самокатчика привлекли к административной ответственности за езду без шлема, отсутствие водительских прав и движение по тротуару. По данным городской ГАИ, девочку уже отпустили домой из больницы.

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В Екатеринбурге 22-летний египтянин, работающий курьером, сбил на электросамокате десятилетнюю девочку в Академическом районе. После аварии школьницу с травмами увезли в больницу, сообщил источник URA.RU. По его словам, ДТП произошло 17 июля на тротуаре возле дома по ул. Академика Сахарова, 37. «Пострадавшую увезли с черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей в больницу №9», — добавил собеседник агентства. С места происшествия курьер не скрывался, гаишников и врачей вызвали очевидцы. Самокатчика привлекли к административной ответственности за езду без шлема, отсутствие водительских прав и движение по тротуару. По данным городской ГАИ, девочку уже отпустили домой из больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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