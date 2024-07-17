В Екатеринбурге египтянин сбил на самокате школьницу

В Екатеринбурге 22-летний египтянин, работающий курьером, сбил на электросамокате десятилетнюю девочку в Академическом районе. После аварии школьницу с травмами увезли в больницу, сообщил источник URA.RU.
По его словам, ДТП произошло 17 июля на тротуаре возле дома по ул. Академика Сахарова, 37. «Пострадавшую увезли с черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей в больницу №9», — добавил собеседник агентства. С места происшествия курьер не скрывался, гаишников и врачей вызвали очевидцы.
Самокатчика привлекли к административной ответственности за езду без шлема, отсутствие водительских прав и движение по тротуару. По данным городской ГАИ, девочку уже отпустили домой из больницы.
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