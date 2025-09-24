Шествие тысячи школьников перекроет движение в Екатеринбурге

Крестный ход состоится 28 сентября
В Екатеринбурге 28 сентября пройдет детский крестный ход в честь начала учебного года. Ради шествия, в котором примут участие более тысячи человек, перекроют ряд улиц до монастыря на Ганиной Яме, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Традиционный крестный ход в честь начала учебного года пройдет от храма на улице Шувакишской, 3 до монастыря на Ганиной Яме», — пояснили там. Шествие пройдет с 12:00 до 14:30.
Улицы, по которым будут идти участники, закроют до конца мероприятия. Ограничения введут на следующих участках:
- от дома 63 по Байдукова до Волжской;
- по Волжской, от Байдукова до Решетской;
- по Решетской, от Волжской до Леваневского;
- по Леваневского, от Решетской до дороги в поселок Шувакиш;
- на дороге в Шувакиш, от Леваневского до Зеленой;
- по Зеленой, от дороги в Шувакиш до проезда Первого;
- по Пышминской, от Зеленой до кольцевой дороги.
