17 июля 2024

В Челябинской области с начала года построили миллион квадратных метров жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская среда. Челябинск, элитное жилье, недвижимость, жилье, многоэтажки, западный луч, ипотека, новостройки, многоквартирные дома, микрорайон манхеттен
В первом полугодии регион вошел в топ-10 по числу выведенных на продажу новостроек по России Фото:

В Челябинской области за первое полугодие 2024 года построили миллион квадратных метров жилья. В регионе объем ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился, сообщается на портале о недвижимости.

«В УРФО в первом полугодии 2024 года больше всего жилья, 1,7 миллионов квадратных метров, было сдано в Свердловской области. Немногим меньше, 1,4 млн квадратных метров, введено в Тюменской области, миллион квадратных метров — в Челябинской области», — сообщает «Интерфакс».

Полпред Владимир Якушев отметил, что в целом по УРФО объем строительства многоквартирного жилья уже превысил 11,6 миллионов квадратных метров, запуск новых проектов жилищного строительства продолжается. При этом в округе практически все новые дома строятся с использованием эскроу-счетов.

Весной 2024 года Челябинская область вошла в топ-10 по России по числу выведенных на продажу новостроек. В марте 2024 года в регионе на продажу было выставлено 15 новых высотных жилых домов от девяти застройщиков.

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В Челябинской области за первое полугодие 2024 года построили миллион квадратных метров жилья. В регионе объем ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился, сообщается на портале о недвижимости. «В УРФО в первом полугодии 2024 года больше всего жилья, 1,7 миллионов квадратных метров, было сдано в Свердловской области. Немногим меньше, 1,4 млн квадратных метров, введено в Тюменской области, миллион квадратных метров — в Челябинской области», — сообщает «Интерфакс». Полпред Владимир Якушев отметил, что в целом по УРФО объем строительства многоквартирного жилья уже превысил 11,6 миллионов квадратных метров, запуск новых проектов жилищного строительства продолжается. При этом в округе практически все новые дома строятся с использованием эскроу-счетов. Весной 2024 года Челябинская область вошла в топ-10 по России по числу выведенных на продажу новостроек. В марте 2024 года в регионе на продажу было выставлено 15 новых высотных жилых домов от девяти застройщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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