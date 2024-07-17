В Челябинской области с начала года построили миллион квадратных метров жилья

18 июля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

В первом полугодии регион вошел в топ-10 по числу выведенных на продажу новостроек по России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за первое полугодие 2024 года построили миллион квадратных метров жилья. В регионе объем ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился, сообщается на портале о недвижимости. «В УРФО в первом полугодии 2024 года больше всего жилья, 1,7 миллионов квадратных метров, было сдано в Свердловской области. Немногим меньше, 1,4 млн квадратных метров, введено в Тюменской области, миллион квадратных метров — в Челябинской области», — сообщает «Интерфакс». Полпред Владимир Якушев отметил, что в целом по УРФО объем строительства многоквартирного жилья уже превысил 11,6 миллионов квадратных метров, запуск новых проектов жилищного строительства продолжается. При этом в округе практически все новые дома строятся с использованием эскроу-счетов. Весной 2024 года Челябинская область вошла в топ-10 по России по числу выведенных на продажу новостроек. В марте 2024 года в регионе на продажу было выставлено 15 новых высотных жилых домов от девяти застройщиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за первое полугодие 2024 года построили миллион квадратных метров жилья. В регионе объем ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился, сообщается на портале о недвижимости. «В УРФО в первом полугодии 2024 года больше всего жилья, 1,7 миллионов квадратных метров, было сдано в Свердловской области. Немногим меньше, 1,4 млн квадратных метров, введено в Тюменской области, миллион квадратных метров — в Челябинской области», — сообщает «Интерфакс». Полпред Владимир Якушев отметил, что в целом по УРФО объем строительства многоквартирного жилья уже превысил 11,6 миллионов квадратных метров, запуск новых проектов жилищного строительства продолжается. При этом в округе практически все новые дома строятся с использованием эскроу-счетов. Весной 2024 года Челябинская область вошла в топ-10 по России по числу выведенных на продажу новостроек. В марте 2024 года в регионе на продажу было выставлено 15 новых высотных жилых домов от девяти застройщиков.