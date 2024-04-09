В марте челябинские застройщики выставили на продажу 15 новостроек в ЖК. Инфографика

Челябинская область вошла в топ-10 регионов РФ по числу новых ЖК
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Челябинская область вошла в топ-10 по России по числу выведенных на продажу новостроек Фото:

Челябинская область вошла в топ-10 по России по числу выведенных на продажу новостроек. В марте 2024 года в регионе на продажу было выставлено 15 новых высотных жилых домов от девяти застройщиков, сообщается на портале о недвижимости.

«В марте 2024 года на рынок Челябинской области выведено 15 объектов от девяти застройщиков. Это 2,87 тысяч новых квартир совокупной площадью 136 тысяч квадратных метров. По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Челябинская область занимает десятое место в стране, а по площади новых объектов 11-е место. На регион пришлось 2,6% жилья, выведенного на рынок за месяц», — сообщается на портале Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Как сообщили в ведомстве, челябинскими застройщиками на продажу было выставлено 2,87 тысяч квартир. Общая площадь жилья в новостройках составила 136 тысяч квадратных метров.

При этом больше всего новостроек, а именно три объекта, на рынок Челябинской области вывела компания СЗ МС-Инвест. При этом СЗ Симфония, ИКАР, АПРИ Флай Плэнинг и СЗ Хорошие Решения в марте ввели в эксплуатацию по два новых многоквартирных дома. По площади новых объектов лидируют СЗ Симфония, который в марте ввел в эксплуатацию почти 36 тысяч квадратных метров жилья, ИКАР, построивший 27,76 тысяч квадратных метров жилья и Группа Голос, которая в марте вывела на рынок почти 18 тысяч квадратных метров нового жилья.

Динамика количества новых объектов в марте 2024 года в Челябинской области
Динамика количества новых объектов в марте 2024 года в Челябинской области

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Челябинская область вошла в топ-10 по России по числу выведенных на продажу новостроек. В марте 2024 года в регионе на продажу было выставлено 15 новых высотных жилых домов от девяти застройщиков, сообщается на портале о недвижимости. «В марте 2024 года на рынок Челябинской области выведено 15 объектов от девяти застройщиков. Это 2,87 тысяч новых квартир совокупной площадью 136 тысяч квадратных метров. По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Челябинская область занимает десятое место в стране, а по площади новых объектов 11-е место. На регион пришлось 2,6% жилья, выведенного на рынок за месяц», — сообщается на портале Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Как сообщили в ведомстве, челябинскими застройщиками на продажу было выставлено 2,87 тысяч квартир. Общая площадь жилья в новостройках составила 136 тысяч квадратных метров. При этом больше всего новостроек, а именно три объекта, на рынок Челябинской области вывела компания СЗ МС-Инвест. При этом СЗ Симфония, ИКАР, АПРИ Флай Плэнинг и СЗ Хорошие Решения в марте ввели в эксплуатацию по два новых многоквартирных дома. По площади новых объектов лидируют СЗ Симфония, который в марте ввел в эксплуатацию почти 36 тысяч квадратных метров жилья, ИКАР, построивший 27,76 тысяч квадратных метров жилья и Группа Голос, которая в марте вывела на рынок почти 18 тысяч квадратных метров нового жилья.
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