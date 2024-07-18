В Париже 24 июля стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. Участие российских спортсменов в соревнованиях было ограничено из-за допингового скандала до конца 2022 года. После начала военной операции комиссия МОК по проверке индивидуальных нейтральных атлетов стала допускать кандидатов. Сейчас она допустила к участию в Играх 16 белорусских и 15 российских спортсменов, выступающих в статусе нейтральных. Однако более 20 отечественных спортсменов отказались от участия. Всего на Олимпиаде в Париже будет представлено более 10,5 тысяч спортсменов из 206 стран. О том, кто из россиян выступит на играх — в фоторепортаже URA.RU.
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