Кто из российских спортсменов поедет на Олимпиаду. Фото

МОК допустил 15 российских спортсменов к Олимпиаде
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Кирилл Писклов, серебряный призер Олимпиады в Токио по баскетболу. Челябинск, олимпийские игры, олимпийская медаль, серебряная медаль, токио2020
Россия последний раз участвовала в Олимпийских играх в 2022 году в Пекине Фото:

В Париже 24 июля стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. Участие российских спортсменов в соревнованиях было ограничено из-за допингового скандала до конца 2022 года. После начала военной операции комиссия МОК по проверке индивидуальных нейтральных атлетов стала допускать кандидатов. Сейчас она допустила к участию в Играх 16 белорусских и 15 российских спортсменов, выступающих в статусе нейтральных. Однако более 20 отечественных спортсменов отказались от участия. Всего на Олимпиаде в Париже будет представлено более 10,5 тысяч спортсменов из 206 стран. О том, кто из россиян выступит на играх — в фоторепортаже URA.RU.

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В Париже 24 июля стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. Участие российских спортсменов в соревнованиях было ограничено из-за допингового скандала до конца 2022 года. После начала военной операции комиссия МОК по проверке индивидуальных нейтральных атлетов стала допускать кандидатов. Сейчас она допустила к участию в Играх 16 белорусских и 15 российских спортсменов, выступающих в статусе нейтральных. Однако более 20 отечественных спортсменов отказались от участия. Всего на Олимпиаде в Париже будет представлено более 10,5 тысяч спортсменов из 206 стран. О том, кто из россиян выступит на играх — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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