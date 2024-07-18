Шольц отклонил призыв Киева сбивать ракеты РФ над Украиной

19 июля 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

По словам Шольца, США поддерживают его решение Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свою позицию по вопросу сбивания российских ракет и беспилотников над Украиной, отклонив призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам. Об этом он заявил во время своего выступления в Великобритании. «Я считаю, что есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги. США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу», — заявил Шольц на пресс-конференции после саммита ЕПС в Лондоне. Он подчеркнул, что существует общее соглашение между странами Запада, включая Соединенные Штаты, о непринятии мер, предложенных украинским лидером. Ранее Зеленский предложил странам НАТО сбивать цели над Украиной. В интервью агентству Reuters он заявил, что Запад слишком долго принимает решения о поставках вооружения. Позже стало известно, что западные страны готовы отправить этим летом ВСУ эскадрильи F-16. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свою позицию по вопросу сбивания российских ракет и беспилотников над Украиной, отклонив призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам. Об этом он заявил во время своего выступления в Великобритании. «Я считаю, что есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги. США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу», — заявил Шольц на пресс-конференции после саммита ЕПС в Лондоне. Он подчеркнул, что существует общее соглашение между странами Запада, включая Соединенные Штаты, о непринятии мер, предложенных украинским лидером. Ранее Зеленский предложил странам НАТО сбивать цели над Украиной. В интервью агентству Reuters он заявил, что Запад слишком долго принимает решения о поставках вооружения. Позже стало известно, что западные страны готовы отправить этим летом ВСУ эскадрильи F-16.