18 июля 2024

Шольц отклонил призыв Киева сбивать ракеты РФ над Украиной

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НАТО. stock, Олаф Шольц, канцлер,  stock
По словам Шольца, США поддерживают его решение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свою позицию по вопросу сбивания российских ракет и беспилотников над Украиной, отклонив призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам. Об этом он заявил во время своего выступления в Великобритании.

«Я считаю, что есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги. США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу», — заявил Шольц на пресс-конференции после саммита ЕПС в Лондоне. Он подчеркнул, что существует общее соглашение между странами Запада, включая Соединенные Штаты, о непринятии мер, предложенных украинским лидером.

Ранее Зеленский предложил странам НАТО сбивать цели над Украиной. В интервью агентству Reuters он заявил, что Запад слишком долго принимает решения о поставках вооружения. Позже стало известно, что западные страны готовы отправить этим летом ВСУ эскадрильи F-16.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свою позицию по вопросу сбивания российских ракет и беспилотников над Украиной, отклонив призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам. Об этом он заявил во время своего выступления в Великобритании. «Я считаю, что есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги. США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу», — заявил Шольц на пресс-конференции после саммита ЕПС в Лондоне. Он подчеркнул, что существует общее соглашение между странами Запада, включая Соединенные Штаты, о непринятии мер, предложенных украинским лидером. Ранее Зеленский предложил странам НАТО сбивать цели над Украиной. В интервью агентству Reuters он заявил, что Запад слишком долго принимает решения о поставках вооружения. Позже стало известно, что западные страны готовы отправить этим летом ВСУ эскадрильи F-16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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