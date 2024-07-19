В суде Екатеринбурга журналист WSJ Гершкович не признал вину по делу о шпионаже

В Свердловском областном суде журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал вину по делу о шпионаже. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
Судебное следствие было завершено накануне, 18 июля. Уже 19 числа, участники процесса перешли к новой части разбирательств — судебным прениям.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину отрицает. Подробнее о шпионском деле — в сюжете URA.RU.
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