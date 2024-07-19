В суде Екатеринбурга журналист WSJ Гершкович не признал вину по делу о шпионаже

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Процесс проходит в облсуде
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В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

В Свердловском областном суде журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал вину по делу о шпионаже. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Судебное следствие было завершено накануне, 18 июля. Уже 19 числа, участники процесса перешли к новой части разбирательств — судебным прениям.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину отрицает. Подробнее о шпионском деле — в сюжете URA.RU.

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В Свердловском областном суде журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал вину по делу о шпионаже. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Судебное следствие было завершено накануне, 18 июля. Уже 19 числа, участники процесса перешли к новой части разбирательств — судебным прениям. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину отрицает. Подробнее о шпионском деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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