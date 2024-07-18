В свердловском суде ускорили рассмотрение дела Гершковича по шпионажу

Рассмотрение дела американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, продолжится в пятницу, 19 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Судебное следствие по делу закончено. Завтра суд приступает к прениям сторон», — объяснили в инстанции. Адвокаты подсудимого и гособвинитель отказались сообщить СМИ подробности слушания, которое проходит в закрытом режиме. Всего на данный момент состоялось два заседания. Второе было намечено на август, однако по просьбе защиты его перенесли на 18 июля.
Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге год назад. Его обвиняют в шпионаже: якобы по заданию ЦРУ репортер собирал секретные материалы об оборонном заводе. Сам иностранец вину отрицает. Более подробно о его деле — в сюжете URA.RU.
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