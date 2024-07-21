21 июля 2024

Shaman связал выход Байдена из гонки со своим выступлением у посольства США

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Концерт SHAMAN и народные гулянья. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, шаман певец
Ранее Шаман исполнил песню «Я русский» возле посольства США в Москве Фото:
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Байден вышел из президентской гонки

Российский певец Шаман, известный своими патриотическими выступлениями, отреагировал на новость о выходе Джо Байдена из предвыборной гонки в США. Он связал это событие с недавним выступлением перед американским посольством.

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«Родные, мы спели „Я РУССКИЙ“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», — написал Шаман в своем telegram-канале.

Байден заявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Она сейчас обзванивает демократов в конгрессе, чтобы ее поддержали. Штаб Байдена уже сменил название на «Харрис в президенты».

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Российский певец Шаман, известный своими патриотическими выступлениями, отреагировал на новость о выходе Джо Байдена из предвыборной гонки в США. Он связал это событие с недавним выступлением перед американским посольством. «Родные, мы спели „Я РУССКИЙ“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», — написал Шаман в своем telegram-канале. Байден заявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Она сейчас обзванивает демократов в конгрессе, чтобы ее поддержали. Штаб Байдена уже сменил название на «Харрис в президенты».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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