Shaman связал выход Байдена из гонки со своим выступлением у посольства США

Ранее Шаман исполнил песню «Я русский» возле посольства США в Москве
новость из сюжетаБайден вышел из президентской гонки
Российский певец Шаман, известный своими патриотическими выступлениями, отреагировал на новость о выходе Джо Байдена из предвыборной гонки в США. Он связал это событие с недавним выступлением перед американским посольством.
«Родные, мы спели „Я РУССКИЙ“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», — написал Шаман в своем telegram-канале.
Байден заявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Она сейчас обзванивает демократов в конгрессе, чтобы ее поддержали. Штаб Байдена уже сменил название на «Харрис в президенты».
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