Shaman связал выход Байдена из гонки со своим выступлением у посольства США

22 июля 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Ранее Шаман исполнил песню «Я русский» возле посольства США в Москве Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Российский певец Шаман, известный своими патриотическими выступлениями, отреагировал на новость о выходе Джо Байдена из предвыборной гонки в США. Он связал это событие с недавним выступлением перед американским посольством. Новость по теме Байден вышел из президентской гонки: как отреагировали в США и РФ «Родные, мы спели „Я РУССКИЙ“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», — написал Шаман в своем telegram-канале. Байден заявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Она сейчас обзванивает демократов в конгрессе, чтобы ее поддержали. Штаб Байдена уже сменил название на «Харрис в президенты». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Шаман, известный своими патриотическими выступлениями, отреагировал на новость о выходе Джо Байдена из предвыборной гонки в США. Он связал это событие с недавним выступлением перед американским посольством. «Родные, мы спели „Я РУССКИЙ“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», — написал Шаман в своем telegram-канале. Байден заявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Она сейчас обзванивает демократов в конгрессе, чтобы ее поддержали. Штаб Байдена уже сменил название на «Харрис в президенты».