Экс-президент Польши: Байден поступил правильно, покинув гонку

22 июля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

У Джо Байдена не было никаких шансов на предстоящих выборах, заявил Лех Валенса Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Президент США Джо Байден поступил правильно, покинув президентскую гонку. Об этом рассказал бывший президент Польши Лех Валенса. «Похоже, после неудавшегося покушения на Трампа у него не было абсолютно никаких шансов на победу. Значит, он поступил правильно, сохранив свою честь и честь всей своей базы поддержки», — передает слова Валенсы польское издание Goniec. По его словам, экс-президенту США Дональду Трампу выгодно, чтобы весь мир не согласился со старыми решениями построения и развития демократии. Трамп выступает против них, но не предлагает ничего своего, заключил Валенса. Вчера президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые планируются в ноябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден поступил правильно, покинув президентскую гонку. Об этом рассказал бывший президент Польши Лех Валенса. «Похоже, после неудавшегося покушения на Трампа у него не было абсолютно никаких шансов на победу. Значит, он поступил правильно, сохранив свою честь и честь всей своей базы поддержки», — передает слова Валенсы польское издание Goniec. По его словам, экс-президенту США Дональду Трампу выгодно, чтобы весь мир не согласился со старыми решениями построения и развития демократии. Трамп выступает против них, но не предлагает ничего своего, заключил Валенса. Вчера президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые планируются в ноябре.