У Глюкозы начали отменять концерты после скандального выступления в Красноярске

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Глюкоза пропала с афиш концерта в Москве
Глюкоза пропала с афиш концерта в Москве Фото:

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) не выступит 29 сентября в "Live арене" в Москве после скандального концерта в Красноярске. Об этом сообщили в telegram-каналах. 

"Упоминание о певице убрали из описания, афишу поменяли. Аналогичная ситуация и на других сайтах, посвященных событию", — написал telegram-канал Mash. Там рассказали, что Глюкоза исчезла с афиш своего ближайшего и единственного публичного выступления в Москве, однако официальных заявлений от организаторов еще не было. 

Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. А бывший продюсер Максим Фадеев начал готовить против Глюкозы иск. Сама певица объяснила необычное поведение воздействием снотворного и антидепрессантов. По ее словам, после смерти бабушки она столкнулась с бессонницей и паническими атаками, передает Pravda.ru. 

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Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) не выступит 29 сентября в "Live арене" в Москве после скандального концерта в Красноярске. Об этом сообщили в telegram-каналах.  "Упоминание о певице убрали из описания, афишу поменяли. Аналогичная ситуация и на других сайтах, посвященных событию", — написал telegram-канал Mash. Там рассказали, что Глюкоза исчезла с афиш своего ближайшего и единственного публичного выступления в Москве, однако официальных заявлений от организаторов еще не было.  Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. А бывший продюсер Максим Фадеев начал готовить против Глюкозы иск. Сама певица объяснила необычное поведение воздействием снотворного и антидепрессантов. По ее словам, после смерти бабушки она столкнулась с бессонницей и паническими атаками, передает Pravda.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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