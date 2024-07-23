У Глюкозы начали отменять концерты после скандального выступления в Красноярске

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) не выступит 29 сентября в "Live арене" в Москве после скандального концерта в Красноярске. Об этом сообщили в telegram-каналах.
"Упоминание о певице убрали из описания, афишу поменяли. Аналогичная ситуация и на других сайтах, посвященных событию", — написал telegram-канал Mash. Там рассказали, что Глюкоза исчезла с афиш своего ближайшего и единственного публичного выступления в Москве, однако официальных заявлений от организаторов еще не было.
Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. А бывший продюсер Максим Фадеев начал готовить против Глюкозы иск. Сама певица объяснила необычное поведение воздействием снотворного и антидепрессантов. По ее словам, после смерти бабушки она столкнулась с бессонницей и паническими атаками, передает Pravda.ru.
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