В Челябинске ожидается месяц сильных ливней

В Челябинске с 25 июля ожидается месяц сильных ливней с грозами. Такую погоду предсказали синоптики сайта «Гисметео».
«С 25 июля в Челябинске начинаются сильные дожди с грозами, которые продлятся до конца августа. Наиболее сильные ливни ожидаются 25 июля — в этот день выпадет до 24 миллиметров осадков», — сообщают метеорологи.
По данным синоптиков, предстоящий циклон задержится на территории региона. Интенсивность осадков будет понижаться к воскресенью, однако полностью дождь не прекратится. Из-за ливня с грозами температура воздуха днем понизится до 15 градусов, ночью ожидается всего около 11-12 градусов тепла.
Средние дневные температуры в предстоящий месяц в Челябинске не будут превышать 19-21 градус. Ночью будет ощутимо прохладнее, температуры не будут подниматься выше 15 градусов. Солнечную погоду без осадков синоптики обещают только после 20 августа.
Ранее стало известно, что на регион обрушилась череда циклонов. Холодная и дождливая погода останется в области в предстоящие недели.
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