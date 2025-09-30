Subway уходит из Челябинской области из-за ребрендинга

В Челябинской области стартовал масштабный ребрендинг ресторанов Subway. После ухода американского бренда из России местные франчайзи присоединились к новым сетям Subjoy и SBW, сообщили в пресс-службе компании.
«Наша задача — осуществить переход таким образом, чтобы поклонники сэндвичей и новые гости ресторанов SUBJOY увидели только позитивные изменения. Убедились в том, что мы сохраняем главное — свежие сэндвичи, которые можно собрать по своему вкусу», — цитирует пресс-служба слова исполнительного директора «Сабджой Сервис Компани» Ольги Блудовской на официальном сайте.
В Челябинске вывески уже сменились на фудкорте ТК «Кольцо» и в ресторане на проспекте Ленина — там теперь располагается Subjoy. Всего по данным на 1 октября название изменили семь ресторанов в регионе.
Согласно информации на официальном сайте, смена айдентики в 240 ресторанах по всей России прошла к 30 сентября. Остальные элементы обновления будут реализованы до конца года.
