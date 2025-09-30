30 сентября 2025

Subway уходит из Челябинской области из-за ребрендинга

В Челябинской области начался ребрендинг Subway в новые сети
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Subway сменит все вывески до конца года
Subway сменит все вывески до конца года Фото:

В Челябинской области стартовал масштабный ребрендинг ресторанов Subway. После ухода американского бренда из России местные франчайзи присоединились к новым сетям Subjoy и SBW, сообщили в пресс-службе компании.

«Наша задача — осуществить переход таким образом, чтобы поклонники сэндвичей и новые гости ресторанов SUBJOY увидели только позитивные изменения. Убедились в том, что мы сохраняем главное — свежие сэндвичи, которые можно собрать по своему вкусу», — цитирует пресс-служба слова исполнительного директора «Сабджой Сервис Компани» Ольги Блудовской на официальном сайте.

В Челябинске вывески уже сменились на фудкорте ТК «Кольцо» и в ресторане на проспекте Ленина — там теперь располагается Subjoy. Всего по данным на 1 октября название изменили семь ресторанов в регионе.

Согласно информации на официальном сайте, смена айдентики в 240 ресторанах по всей России прошла к 30 сентября. Остальные элементы обновления будут реализованы до конца года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области стартовал масштабный ребрендинг ресторанов Subway. После ухода американского бренда из России местные франчайзи присоединились к новым сетям Subjoy и SBW, сообщили в пресс-службе компании. «Наша задача — осуществить переход таким образом, чтобы поклонники сэндвичей и новые гости ресторанов SUBJOY увидели только позитивные изменения. Убедились в том, что мы сохраняем главное — свежие сэндвичи, которые можно собрать по своему вкусу», — цитирует пресс-служба слова исполнительного директора «Сабджой Сервис Компани» Ольги Блудовской на официальном сайте. В Челябинске вывески уже сменились на фудкорте ТК «Кольцо» и в ресторане на проспекте Ленина — там теперь располагается Subjoy. Всего по данным на 1 октября название изменили семь ресторанов в регионе. Согласно информации на официальном сайте, смена айдентики в 240 ресторанах по всей России прошла к 30 сентября. Остальные элементы обновления будут реализованы до конца года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...