В Челябинской области мужчина упал на женщину и случайно убил ее

В Южноуральске Челябинской области завершено расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в отношении 48-летнего мужчины. В состоянии опьянения он не удержался на ногах и упал на женщину, которая от полученных травм скончалась, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело направлено в Южноуральский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Инцидент произошел в июле. Обвиняемый распивал алкоголь со знакомым в общежитии. В какой-то момент он направился к выходу, стал перешагивать через лежащую на полу 63-летнюю женщину, потерял равновесие и всем весом упал на нее. От полученной тупой травмы живота женщина скончалась в медицинском учреждении.
В Челябинске ранее под суд отдали врача, который, пытаясь вывести человека из запоя и ввел ему сильнодействующее вещество. Но от лекарства мужчине стало только хуже и он скончался, сообщили URA.RU в пресс-службах областных управлений СКР и МВД.
