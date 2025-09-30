30 сентября 2025

В Челябинске девушка упала с 26 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девушка погибла, упав с высоты
Девушка погибла, упав с высоты Фото:

В микрорайоне Челябинска Academ Riverside 19-летняя девушка упала с 26 этажа. В пресс-службе СКР по региону подтвердили инцидент, сразу отметив, что криминала в истории нет.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК.

Тело девушки под окнами дома №62 на Университетской Набережной обнаружили в ночь на 1 октября местные жители. Они же вызвали к месту экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Челябинска Academ Riverside 19-летняя девушка упала с 26 этажа. В пресс-службе СКР по региону подтвердили инцидент, сразу отметив, что криминала в истории нет. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК. Тело девушки под окнами дома №62 на Университетской Набережной обнаружили в ночь на 1 октября местные жители. Они же вызвали к месту экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...