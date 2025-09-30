В Челябинске девушка упала с 26 этажа

Девушка погибла, упав с высоты
В микрорайоне Челябинска Academ Riverside 19-летняя девушка упала с 26 этажа. В пресс-службе СКР по региону подтвердили инцидент, сразу отметив, что криминала в истории нет.
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК.
Тело девушки под окнами дома №62 на Университетской Набережной обнаружили в ночь на 1 октября местные жители. Они же вызвали к месту экстренные службы.
