«Не видим денег месяцами»: челябинский завод требуют признать банкротом

«Завод горного оборудования» в городе Бакал Саткинского района Челябинской области может быть признан банкротом. Сотрудники организации не получают заработную плату несколько месяцев, а ее счета заблокированы решением Федеральной налоговой службы от 16 сентября 2025 года.
«Мы честно выполняли свою работу. И до этого зарплату задерживали, но теперь мы не видим денег месяцами! Кто помоложе, уже уволились, остались почти одни пенсионеры», — приводит слова анонимного сотрудника издание «Саткинский рабочий».
Межрайонная ИФНС России №32 по Челябинской области 19 сентября подала в Арбитражный суд региона заявление с требованием признать ООО «ЗГО» банкротом. Согласно материалам дела, налоговая инспекция просит включить долг предприятия в размере 5,4 млн рублей в реестр требований кредиторов. Заявление о банкротстве пока оставлено без движения до 20 октября 2025 года.
На официальном сайте предприятия говорится, что Завод горного оборудования появился в 1944 году как мастерские для Бакальского рудоуправления. Он имел литейное производство, механические цеха и ремонтную базу.
Как сообщало URA.RU ранее, сложная ситуация остается и в Бакальском рудоуправлении. В декабре 2024 года сoхранялся рваный режим работы с вынужденными простоями, существовала задолженность по заработной плате и отпускным.
