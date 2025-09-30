Челябинским доставщикам зоотоваров готовы платить 187 тысяч рублей

В Челябинске курьерам по доставке хобби-товаров и ассортимента для животных компания готова платить до 187,5 тысячи рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», доставлять придется заказы весом до двух килограммов.
«Самой доходной стала вакансия утреннего курьера отправки хобби- и зоотоваров. Ему обещают платить от 156 до 187,5 тысячи рублей. Нужно доставлять заказы в радиусе двух километров. График работы гибкий», — пояснили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
На рынке труда региона имеются и другие высокооплачиваемые вакансии. Водителю ассенизатора работодатель готов предоставить доход от 150 тысяч рублей. Предстоит обслуживать биотуалеты и поддерживать в рабочем состоянии автомобиль. На такую же зарплату может рассчитывать водитель междугородних перевозок. От сотрудника потребуются опыт вождения машин с правами категории Е и умение проводить мелкий ремонт в дороге. Ездить предстоит в Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток.
В списке хорошо оплачиваемых вакансий оказалась работа автомеханика-автослесаря с заработком от 110 до 150 тысяч рублей. Обязанности включают диагностику и ремонт грузовиков. Предпочтение наниматель отдаст кандидатам с опытом работы с китайскими марками.
Водители троллейбусов могут зарабатывать от 70 до 120 тысяч рублей. При этом работодатель предлагает обучение за свой счет и стипендию во время учебы. На должности помощника машиниста буровой установки специалистам предложили зарплату от 100 тысяч рублей. Начинающие специалисты смогут пройти обучение.
