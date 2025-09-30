Челябинские синоптики дали прогноз на предстоящую зиму

Средние температуры октября, ноября, декабря и января в Челябинской области будут около климатический нормы, а в феврале и марте — теплее нормы. Долгосрочный прогноз температурного режима на предстоящий отопительный период предоставили синоптики областного Гидрометеоцентра.
«По сведениям ФГБУ „Гидрометцентр России“ средняя месячная температура воздуха по Челябинской области ожидается: октябрь — около климатической нормы (норма 2-5 градусов тепла), ноябрь — около климатической нормы (норма 4-6 градусов мороза), декабрь — около климатической нормы (норма 11–14 градусов мороза), при этом ниже, чем в 2024 году. В январе температуры ожидаются также около климатической нормы (норма 12–16 градусов мороза), при этом будет холоднее, чем в 2025 году», — сообщают метеорологи.
В феврале и марте средние прогнозируемые температуры ожидаются выше климатической нормы (11-15 градусов мороза и 4-7 градусов мороза соответственно). Синоптики добавляют, что в предстоящую зиму вероятностный прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.
Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды на октябрь. В Челябинской области температура воздуха в октябре ожидается около нормы, а количество осадков будет меньше обычного.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!