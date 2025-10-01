Челябинский металлург отсудил 350 тысяч рублей за моральный вред от профболезни

В Челябинской области металлург отсудил у работодателя 350 тысяч рублей за моральный вред вследствие профессионального заболевания. Как рассказали в пресс-службе челябинской организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), мужчина на 30% лишился трудоспособности.
«Сумма компенсации за ущерб здоровью, причиненный работнику одного из металлургических предприятий региона, составила 350 тысяч рублей. Добиться этого члену ГМПР помогли профсоюзные юристы», — пояснили в офисе профсоюза.
Металлург обратился за юридической помощью в правовой центр «Металлург», где юристы помогли ему составить исковое заявление и представляли его интересы в суде. Имеющий 22-летний стаж на предприятии работник трудился в условиях высокой вредности, контактируя с пылью сажи, графита, кокса, угля. Это вызвало болезнь — карбокониоз. Заболела грудь, появились кашель, повышенная потливость, быстрая утомляемость.
Оценив представленные доказательства, суд подтвердил вину работодателя в причинении здоровья ущерба работнику и удовлетворил его иск. В ГМПР заметили, что дела о возмещении морального вреда за ущерб здоровью остаются одной из наиболее распространенных категорий в практике юристов, работающих в трудовом праве. Сложилась статистика, при которой 90% исков, поданных через юридический центр «Металлург», удовлетворяются в суде.
