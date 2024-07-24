Омбудсмен ХМАО помогла дочери погибшего бойца СВО получить выплаты

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась назначения выплаты и пенсии по случаю потери кормильца дочери мобилизованного из Ханты-Мансийска, погибшего в зоне проведения специальной военной операции в ноябре 2023 года. Омбудсмен рассказала журналисту URA.RU, что военкомат в окружной столице затягивал вопрос о назначении выплат девочке несколько месяцев, хотя ее мать несколько раз обращалась в ведомство за помощью.
«Удалось добиться назначения пенсии и выплаты несовершеннолетней дочери нашего земляка из Ханты-Мансийска, который погиб в зоне СВО еще в ноябре 2023. Ко мне обратилась мать ребенка, жалуясь на волокиту военного комиссариата. В интересах семьи бойца аппарат омбудсмена обратился в ведомство и потребовал провести проверку. Вопрос был решен», — прокомментировала Стребкова.
По словам омбудсмена, девочке назначена пенсия по потере кормильца за период с 1 декабря 2023 года. Также семье были перечислены все положенные выплаты, полагающиеся семье погибшего военнослужащего.
Ранее URA.RU писало, что югорский омбудсмен Наталья Стребкова взяла на контроль ситуацию с задержкой посмертных выплат семье погибшего бойца СВО из деревни Ушья. К ней обратилась вдова военнослужащего, заявив, что не может получить выплаты уже полгода.
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