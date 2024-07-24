24 июля 2024

Омбудсмен ХМАО помогла дочери погибшего бойца СВО получить выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский омбудсмен Наталья Стребкова помогла дочери погибшего бойца
Югорский омбудсмен Наталья Стребкова помогла дочери погибшего бойца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась назначения выплаты и пенсии по случаю потери кормильца дочери мобилизованного из Ханты-Мансийска, погибшего в зоне проведения специальной военной операции в ноябре 2023 года. Омбудсмен рассказала журналисту URA.RU, что военкомат в окружной столице затягивал вопрос о назначении выплат девочке несколько месяцев, хотя ее мать несколько раз обращалась в ведомство за помощью.

«Удалось добиться назначения пенсии и выплаты несовершеннолетней дочери нашего земляка из Ханты-Мансийска, который погиб в зоне СВО еще в ноябре 2023. Ко мне обратилась мать ребенка, жалуясь на волокиту военного комиссариата. В интересах семьи бойца аппарат омбудсмена обратился в ведомство и потребовал провести проверку. Вопрос был решен», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, девочке назначена пенсия по потере кормильца за период с 1 декабря 2023 года. Также семье были перечислены все положенные выплаты, полагающиеся семье погибшего военнослужащего.

Ранее URA.RU писало, что югорский омбудсмен Наталья Стребкова взяла на контроль ситуацию с задержкой посмертных выплат семье погибшего бойца СВО из деревни Ушья. К ней обратилась вдова военнослужащего, заявив, что не может получить выплаты уже полгода. 

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась назначения выплаты и пенсии по случаю потери кормильца дочери мобилизованного из Ханты-Мансийска, погибшего в зоне проведения специальной военной операции в ноябре 2023 года. Омбудсмен рассказала журналисту URA.RU, что военкомат в окружной столице затягивал вопрос о назначении выплат девочке несколько месяцев, хотя ее мать несколько раз обращалась в ведомство за помощью. «Удалось добиться назначения пенсии и выплаты несовершеннолетней дочери нашего земляка из Ханты-Мансийска, который погиб в зоне СВО еще в ноябре 2023. Ко мне обратилась мать ребенка, жалуясь на волокиту военного комиссариата. В интересах семьи бойца аппарат омбудсмена обратился в ведомство и потребовал провести проверку. Вопрос был решен», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, девочке назначена пенсия по потере кормильца за период с 1 декабря 2023 года. Также семье были перечислены все положенные выплаты, полагающиеся семье погибшего военнослужащего. Ранее URA.RU писало, что югорский омбудсмен Наталья Стребкова взяла на контроль ситуацию с задержкой посмертных выплат семье погибшего бойца СВО из деревни Ушья. К ней обратилась вдова военнослужащего, заявив, что не может получить выплаты уже полгода. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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