25 июля 2024

В Екатеринбурге около вокзала водитель снес пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего мужчину госпитализировали в ГКБ №24
Пострадавшего мужчину госпитализировали в ГКБ №24 Фото:

В Екатеринбурге в ночь с 25 на 26 июля около железнодорожного вокзала, на улице Челюскинцев, 29, сбили пешехода. Его с различными травмами госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Авария произошла на Челюскинцев, 29. В результате ДТП пострадал мужчина 1987 года рождения. С различными травмами доставлен в Городскую клиническую больницу №24», — сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекторы призвали пешеходов пересекать проезжую часть по пешеходным переходам и передвигаться только по тротуарам, не создавая помех транспорту. Также горожан призвали носить светоотражающие элементы в темное время суток.

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В Екатеринбурге в ночь с 25 на 26 июля около железнодорожного вокзала, на улице Челюскинцев, 29, сбили пешехода. Его с различными травмами госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Авария произошла на Челюскинцев, 29. В результате ДТП пострадал мужчина 1987 года рождения. С различными травмами доставлен в Городскую клиническую больницу №24», — сообщили в ведомстве. Госавтоинспекторы призвали пешеходов пересекать проезжую часть по пешеходным переходам и передвигаться только по тротуарам, не создавая помех транспорту. Также горожан призвали носить светоотражающие элементы в темное время суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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