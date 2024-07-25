В Екатеринбурге около вокзала водитель снес пешехода

В Екатеринбурге в ночь с 25 на 26 июля около железнодорожного вокзала, на улице Челюскинцев, 29, сбили пешехода. Его с различными травмами госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Авария произошла на Челюскинцев, 29. В результате ДТП пострадал мужчина 1987 года рождения. С различными травмами доставлен в Городскую клиническую больницу №24», — сообщили в ведомстве.
Госавтоинспекторы призвали пешеходов пересекать проезжую часть по пешеходным переходам и передвигаться только по тротуарам, не создавая помех транспорту. Также горожан призвали носить светоотражающие элементы в темное время суток.
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