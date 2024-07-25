Колокольников и Яценко приехали на съемки сказки в Екатеринбург

В Екатеринбурге снимают фильм-сказку «Легенды наших предков»

26 июля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Юрий Колокольников сыграет одну из главных ролей в фильме уральского режиссера Фото: Александр Демьянчук/ТАСС До середины сентября екатеринбуржцы могут стать невольными свидетелями работы Александра Яценко («Аритмия»), Антона Кузнецова («ЮЗЗЗ»), Юрия Колокольникова («Игра престолов», «Мастер и Маргарита») и других актеров. Звезды получили роли в фильме «Легенды наших предков» — его производством занимается уральская кинокомпания Red Pepper Film. О подробностях съемок в столице Урала команда рассказала на пресс-конференции в ТАСС. В центре сюжета — журналист из Екатеринбурга (Александр Яценко), который по заданию редакции едет в затерянное поселение в тайге. Там он узнает о загадочном владыке леса. После командировки корреспондент начинает видеть древний дух, который просит спасти мистические существа от исчезновения. Герой соглашается и вместе с дочкой отправляется в лес. Как признался режиссер Иван Соснин, задумка родилась, когда у него родилась дочка. «Мы подумали, что нужно делать что-то сказочное, волшебное, чтобы когда она подросла, смогла смотреть фильм вместе с нами», — пояснил Соснин. За основу взяли мифы малочисленных народов — коми-пермяков, манси и других. «Это наш второй полнометражный фильм, который мы делаем совместно с ID Production. Мы много, где снимаем в Екатеринбурге: в офисе ТАСС, центре города, планируем снимать в метро, на Плотинке, улице Радищева, в области — мы объехали практически весь регион и выбрали несколько деревень. Одна из локаций — это Синячиха, также планируется экспедиция в Маньпупунер (природный памятник в Республике Коми — прим. URA.RU)», — поделилась продюсер фильма Яна Шмайлова. Над картиной работают по вечерам и ночам, чтобы не создавать проблем для горожан. Съемки продлятся до середины сентября. Команда намерена задействовать в фильме и всех желающих екатеринбуржцев. «Нам нужно будет порядка 100-150 человек для массовых сцен. Я думаю, помощь жителей города здесь пригодится, поэтому следите за новостями. Когда будут эти смены, пока сказать не могу, но точно этим летом», — сообщил режиссер. Фильм рассчитан на аудиторию 12+. Кино постараются сделать таким, чтобы во время просмотра было интересно и взрослым, и детям. Предварительно, картина выйдет в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До середины сентября екатеринбуржцы могут стать невольными свидетелями работы Александра Яценко («Аритмия»), Антона Кузнецова («ЮЗЗЗ»), Юрия Колокольникова («Игра престолов», «Мастер и Маргарита») и других актеров. Звезды получили роли в фильме «Легенды наших предков» — его производством занимается уральская кинокомпания Red Pepper Film. О подробностях съемок в столице Урала команда рассказала на пресс-конференции в ТАСС. В центре сюжета — журналист из Екатеринбурга (Александр Яценко), который по заданию редакции едет в затерянное поселение в тайге. Там он узнает о загадочном владыке леса. После командировки корреспондент начинает видеть древний дух, который просит спасти мистические существа от исчезновения. Герой соглашается и вместе с дочкой отправляется в лес. Как признался режиссер Иван Соснин, задумка родилась, когда у него родилась дочка. «Мы подумали, что нужно делать что-то сказочное, волшебное, чтобы когда она подросла, смогла смотреть фильм вместе с нами», — пояснил Соснин. За основу взяли мифы малочисленных народов — коми-пермяков, манси и других. «Это наш второй полнометражный фильм, который мы делаем совместно с ID Production. Мы много, где снимаем в Екатеринбурге: в офисе ТАСС, центре города, планируем снимать в метро, на Плотинке, улице Радищева, в области — мы объехали практически весь регион и выбрали несколько деревень. Одна из локаций — это Синячиха, также планируется экспедиция в Маньпупунер (природный памятник в Республике Коми — прим. URA.RU)», — поделилась продюсер фильма Яна Шмайлова. Над картиной работают по вечерам и ночам, чтобы не создавать проблем для горожан. Съемки продлятся до середины сентября. Команда намерена задействовать в фильме и всех желающих екатеринбуржцев. «Нам нужно будет порядка 100-150 человек для массовых сцен. Я думаю, помощь жителей города здесь пригодится, поэтому следите за новостями. Когда будут эти смены, пока сказать не могу, но точно этим летом», — сообщил режиссер. Фильм рассчитан на аудиторию 12+. Кино постараются сделать таким, чтобы во время просмотра было интересно и взрослым, и детям. Предварительно, картина выйдет в 2025 году.