Бывший челябинский замминистра обвинил чиновников в градостроительных ошибках

Бывший замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, который недавно возглавил региональную экспертную организацию по соблюдению экологических стандартов «Экостандарт консалтинг», обвинил чиновников Челябинска в градостроительных ошибках. Как сообщил URA.RU Безруков, ошибки стали причиной локального подтопления в период ливней.
«К сожалению, в последние десятилетия, было совершено много градостроительных ошибок. Это качается строительства домов и дорог при отсутствии создания системы ливневых канализаций. Поэтому многие подтопления имеют локальный характер», — отметил URA.RU Безруков.
Он добавил, что проектировщикам и желающим построить, не нужно забывать о зонах подтопления. А чиновникам посоветовал не забывать о противопаводковых мерах и о том, как и где выделять земельные участки.
По мнению руководителя «Экостандарт консалтинг», то, что был увеличен сброс с Шершневского водохранилища — это нормальное явление. Челябинск еще в Советское время проектировался с учетом возможных подтоплений от реки Миасс.
«Увеличенный сброс с водохранилищ области, это нормальное и стандартное действие в период обильных дождей. Все это делается для предотвращения возможных подтоплений и техногенных аварий, аналогичных как на Киалимском водохранилище», — считает Безруков.
Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры, в Челябинске производят сброс воды Шершневского водохранилища в реку Миасс. Такое решение принято в целях предотвращения его переполнения. Из-за этого возможны переливы реки Миасс. Специалисты призвали жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов.
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