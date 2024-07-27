27 июля 2024

Бывший челябинский замминистра обвинил чиновников в градостроительных ошибках

Безруков: в Челябинске совершено много градостроительных ошибок
© Служба новостей «URA.RU»
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Безруков посоветовал чиновникам не забывать, как и где выделять земельные участки
Безруков посоветовал чиновникам не забывать, как и где выделять земельные участки Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Бывший замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, который недавно возглавил региональную экспертную организацию по соблюдению экологических стандартов «Экостандарт консалтинг», обвинил чиновников Челябинска в градостроительных ошибках. Как сообщил URA.RU Безруков, ошибки стали причиной локального подтопления в период ливней. 

«К сожалению, в последние десятилетия, было совершено много градостроительных ошибок. Это качается строительства домов и дорог при отсутствии создания системы ливневых канализаций. Поэтому многие подтопления имеют локальный характер», — отметил URA.RU Безруков.

Он добавил, что проектировщикам и желающим построить, не нужно забывать о зонах подтопления. А чиновникам посоветовал не забывать о противопаводковых мерах и о том, как и где выделять земельные участки.

По мнению руководителя «Экостандарт консалтинг», то, что был увеличен сброс с Шершневского водохранилища — это нормальное явление. Челябинск еще в Советское время проектировался с учетом возможных подтоплений от реки Миасс.

«Увеличенный сброс с водохранилищ области, это нормальное и стандартное действие в период обильных дождей. Все это делается для предотвращения возможных подтоплений и техногенных аварий, аналогичных как на Киалимском водохранилище», — считает Безруков.

Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры, в Челябинске производят сброс воды Шершневского водохранилища в реку Миасс. Такое решение принято в целях предотвращения его переполнения. Из-за этого возможны переливы реки Миасс. Специалисты призвали жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов.

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Бывший замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, который недавно возглавил региональную экспертную организацию по соблюдению экологических стандартов «Экостандарт консалтинг», обвинил чиновников Челябинска в градостроительных ошибках. Как сообщил URA.RU Безруков, ошибки стали причиной локального подтопления в период ливней.  «К сожалению, в последние десятилетия, было совершено много градостроительных ошибок. Это качается строительства домов и дорог при отсутствии создания системы ливневых канализаций. Поэтому многие подтопления имеют локальный характер», — отметил URA.RU Безруков. Он добавил, что проектировщикам и желающим построить, не нужно забывать о зонах подтопления. А чиновникам посоветовал не забывать о противопаводковых мерах и о том, как и где выделять земельные участки. По мнению руководителя «Экостандарт консалтинг», то, что был увеличен сброс с Шершневского водохранилища — это нормальное явление. Челябинск еще в Советское время проектировался с учетом возможных подтоплений от реки Миасс. «Увеличенный сброс с водохранилищ области, это нормальное и стандартное действие в период обильных дождей. Все это делается для предотвращения возможных подтоплений и техногенных аварий, аналогичных как на Киалимском водохранилище», — считает Безруков. Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры, в Челябинске производят сброс воды Шершневского водохранилища в реку Миасс. Такое решение принято в целях предотвращения его переполнения. Из-за этого возможны переливы реки Миасс. Специалисты призвали жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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