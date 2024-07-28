28 июля 2024

«Коммерсант»: Минздрав РФ смог повлиять на цену лекарств от гепатита

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ ожидают, что к концу года вырастет число пациентов, которых лечат за счет бюджета
В РФ ожидают, что к концу года вырастет число пациентов, которых лечат за счет бюджета Фото:

В прошлом месяце средние цены контрактов госзакупок на приобретение средств против гепатита С снизились на 11–24%. По словам участников рынка, к этому привели переговоры представителей Минздрава с поставщиками и выделение регионам федеральных субсидий на покупку лекарств.

«Текущее снижение цен на лекарства против гепатита С в рамках госзакупок произошло после переговоров поставщиков с Минздравом», — со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсант».  О снижении в мае-июне текущего года средних цен в рамках госзакупок на ряд основных препаратов против гепатита С также указывает исследование экспертной группы «Здравресурс».

В марте правительство страны объявило о выделении регионам на покупку лекарственных препаратов в течение трех лет ежегодно по 4,5 млрд рублей. Аналитики пришли к выводу, что с июня субъекты РФ стали чаще объявлять аукционы за счет региональных бюджетов. Всего за прошлый месяц было проведено 182 торга — это в 6,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ранее в Минздраве занялись проработкой вопроса о расширении списка бесплатных лекарств, куда могут внести препараты для больных с резистентной гипертонией. Такие сведения содержатся в письме, адресованном сопредседателям Всероссийского союза пациентов.

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В прошлом месяце средние цены контрактов госзакупок на приобретение средств против гепатита С снизились на 11–24%. По словам участников рынка, к этому привели переговоры представителей Минздрава с поставщиками и выделение регионам федеральных субсидий на покупку лекарств. «Текущее снижение цен на лекарства против гепатита С в рамках госзакупок произошло после переговоров поставщиков с Минздравом», — со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсант».  О снижении в мае-июне текущего года средних цен в рамках госзакупок на ряд основных препаратов против гепатита С также указывает исследование экспертной группы «Здравресурс». В марте правительство страны объявило о выделении регионам на покупку лекарственных препаратов в течение трех лет ежегодно по 4,5 млрд рублей. Аналитики пришли к выводу, что с июня субъекты РФ стали чаще объявлять аукционы за счет региональных бюджетов. Всего за прошлый месяц было проведено 182 торга — это в 6,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Ранее в Минздраве занялись проработкой вопроса о расширении списка бесплатных лекарств, куда могут внести препараты для больных с резистентной гипертонией. Такие сведения содержатся в письме, адресованном сопредседателям Всероссийского союза пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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