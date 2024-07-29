В Челябинске с 6 по 18 июля коттеджи и домах и поселках выросли в цене на 20%. На данный момент их средняя стоимость составляет 9 млн рублей за объект. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Restate.
«В Челябинске с 6 по 18 июля коттеджи подорожали на 20%. В среднем их стоимость на данный момент составляет 9 млн 96 тысяч рублей», - следует из динамики цен на сайте Restate.
В настоящее время минимальная стоимость коттеджей в Челябинске составляет 590 тысяч рублей, а максимальная – 41 млн 500 рублей. При этом коттеджи в пригороде и в целом в регионе стоят почти вдвое меньше. В среднем частные дома в Челябинской области продаются по 4 млн 500 тысяч рублей за объект.
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