Элитные коттеджи и дачи в Челябинске подорожали на 20%. Инфографика

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За месяц коттеджи в Челябинске подорожали на 20% в среднем до 9 млн рублей за объект
За месяц коттеджи в Челябинске подорожали на 20% в среднем до 9 млн рублей за объект Фото:

В Челябинске с 6 по 18 июля коттеджи и домах и поселках выросли в цене на 20%. На данный момент их средняя стоимость составляет 9 млн рублей за объект. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Restate.

«В Челябинске с 6 по 18 июля коттеджи подорожали на 20%. В среднем их стоимость на данный момент составляет 9 млн 96 тысяч рублей», - следует из динамики цен на сайте Restate.

В настоящее время минимальная стоимость коттеджей в Челябинске составляет 590 тысяч рублей, а максимальная – 41 млн 500 рублей. При этом коттеджи в пригороде и в целом в регионе стоят почти вдвое меньше. В среднем частные дома в Челябинской области продаются по 4 млн 500 тысяч рублей за объект.

В Челябинске продолжают расти цены на коттеджи и дачи в СНТ
В Челябинске продолжают расти цены на коттеджи и дачи в СНТ
Фото:

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В Челябинске с 6 по 18 июля коттеджи и домах и поселках выросли в цене на 20%. На данный момент их средняя стоимость составляет 9 млн рублей за объект. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Restate. «В Челябинске с 6 по 18 июля коттеджи подорожали на 20%. В среднем их стоимость на данный момент составляет 9 млн 96 тысяч рублей», - следует из динамики цен на сайте Restate. В настоящее время минимальная стоимость коттеджей в Челябинске составляет 590 тысяч рублей, а максимальная – 41 млн 500 рублей. При этом коттеджи в пригороде и в целом в регионе стоят почти вдвое меньше. В среднем частные дома в Челябинской области продаются по 4 млн 500 тысяч рублей за объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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