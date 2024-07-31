Тюмень засыплет градом и зальет дождем

Град с дождем прогнозируется в Тюмени 2 августа
В Тюменской области 2 августа прогнозируют град, дожди и грозы. Об этом сообщили в информационном центре правительства области.
«В Тюменской области 2 августа ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град. Порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 м/с», — сообщили в инфоцентре.
Температура воздуха днем составит +25 градусов. Вечером столбик термометра опустится до +19 градусов.
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