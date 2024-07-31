31 июля 2024

Тюмень засыплет градом и зальет дождем

В Тюмени 2 августа ожидается град с дождем
© Служба новостей «URA.RU»
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Град. Курган , град
Град с дождем прогнозируется в Тюмени 2 августа Фото:

В Тюменской области 2 августа прогнозируют град, дожди и грозы. Об этом сообщили в информационном центре правительства области.

«В Тюменской области 2 августа ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град. Порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 м/с», — сообщили в инфоцентре.

Температура воздуха днем составит +25 градусов. Вечером столбик термометра опустится до +19 градусов.

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В Тюменской области 2 августа прогнозируют град, дожди и грозы. Об этом сообщили в информационном центре правительства области. «В Тюменской области 2 августа ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град. Порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 м/с», — сообщили в инфоцентре. Температура воздуха днем составит +25 градусов. Вечером столбик термометра опустится до +19 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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