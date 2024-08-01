Для пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле подготовят временное жилье, а также будет создан фонд из 30 квартир. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Подготовим временное проживание для пострадавших и фонд 30 квартир. Позвонили много предпринимателей, со всеми на связи, ждем губернатора, проведем заседания и будут дальнейшие решения», — сказал Пинаев журналисту URA.RU. Глава Дзержинского района Александр Ревенко сообщил, что пострадавшие от обрушения будут размещены в гостинице. Также он выразил потребность в помощи для них, включая одежду и предметы первой необходимости, и упомянул о планах по организации фонда помощи для пострадавших.
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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