Пострадавшим при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле дадут временное жилье. Фото, видео

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На месте работают спасатели
На месте работают спасатели Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Для пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле подготовят временное жилье, а также будет создан фонд из 30 квартир. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Подготовим временное проживание для пострадавших и фонд 30 квартир. Позвонили много предпринимателей, со всеми на связи, ждем губернатора, проведем заседания и будут дальнейшие решения», — сказал Пинаев журналисту URA.RU. Глава Дзержинского района Александр Ревенко сообщил, что пострадавшие от обрушения будут размещены в гостинице. Также он выразил потребность в помощи для них, включая одежду и предметы первой необходимости, и упомянул о планах по организации фонда помощи для пострадавших.

В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Для пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле подготовят временное жилье, а также будет создан фонд из 30 квартир. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Подготовим временное проживание для пострадавших и фонд 30 квартир. Позвонили много предпринимателей, со всеми на связи, ждем губернатора, проведем заседания и будут дальнейшие решения», — сказал Пинаев журналисту URA.RU. Глава Дзержинского района Александр Ревенко сообщил, что пострадавшие от обрушения будут размещены в гостинице. Также он выразил потребность в помощи для них, включая одежду и предметы первой необходимости, и упомянул о планах по организации фонда помощи для пострадавших. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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