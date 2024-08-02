ФСИН заступился за убийцу байкера в Екатеринбурге

Замглавы ФСИН России Бояринев попросил депортировать в Армению убийцу байкера

02 августа 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП произошло 12 июля 2020 года возле дома на улице Белинского, 175 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оганнеса Егикяна, который является виновником ДТП, унесшего жизнь екатеринбургского байкера Владислава Евсюкова, могут депортировать на родину в Армению, где он продолжит отбывать наказание. Соответствующее представление в Красногорский суд Каменска-Уральского передал замглавы ФСИН России Валерий Бояринев. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Родители погибшего байкера Влада Евсюкова получили из суда документы, уведомляющие о том, что рассмотрение представления ФСИН о депортации Оганнеса Егикяна назначено на 16 сентября 2024 года. Хотя дело Егикяна рассматривалось Чкаловским районным судом Екатеринбурга, запрос о депортации был направлен в Красногорский суд Каменска-Уральского, где, как предполагается, Егикян и отбывает наказание. Мотоклуб выразил недовольство условиями содержания Егикяна, который в настоящее время находится в колонии-поселении. Байкеры считают такие условия слишком мягкими для человека, ответственного за смерть их друга. «Мы четко понимаем, что в родной Армении для Егикяна создадут гораздо более комфортные условия жизни, а ведь он убил человека. Да еще и за руль сел, будучи пьяным. И самое главное — за все эти годы он ни разу не принес извинений родителям Влада, не раскаялся в содеянном. Они тоже относятся к перспективе его перевода в Армению исключительно негативно», — подчеркнул Андриевский. Байкеры обжаловали решение о содержании Егикяна в Верховном суде, и дата рассмотрения этого обращения будет назначена позже. Смертельная авария произошла 12 июля 2020 года около трех часов ночи возле дома на улице Белинского в Екатеринбурге. Егикян, управляя автомобилем Mercedes и двигаясь со скоростью, значительно превышающей разрешенную, проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с мотоциклистами на Honda и Suzuki. В результате столкновения 36-летний водитель мотоцикла Honda Владислав Евсюков скончался на месте. Очевидцы утверждали, что в момент ДТП Егикян был в состоянии алкогольного опьянения, хотя он сам это отрицал и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Чкаловский суд изначально приговорил Егикяна к 7 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, однако позже наказание было смягчено до колонии-поселения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оганнеса Егикяна, который является виновником ДТП, унесшего жизнь екатеринбургского байкера Владислава Евсюкова, могут депортировать на родину в Армению, где он продолжит отбывать наказание. Соответствующее представление в Красногорский суд Каменска-Уральского передал замглавы ФСИН России Валерий Бояринев. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Родители погибшего байкера Влада Евсюкова получили из суда документы, уведомляющие о том, что рассмотрение представления ФСИН о депортации Оганнеса Егикяна назначено на 16 сентября 2024 года. Хотя дело Егикяна рассматривалось Чкаловским районным судом Екатеринбурга, запрос о депортации был направлен в Красногорский суд Каменска-Уральского, где, как предполагается, Егикян и отбывает наказание. Мотоклуб выразил недовольство условиями содержания Егикяна, который в настоящее время находится в колонии-поселении. Байкеры считают такие условия слишком мягкими для человека, ответственного за смерть их друга. «Мы четко понимаем, что в родной Армении для Егикяна создадут гораздо более комфортные условия жизни, а ведь он убил человека. Да еще и за руль сел, будучи пьяным. И самое главное — за все эти годы он ни разу не принес извинений родителям Влада, не раскаялся в содеянном. Они тоже относятся к перспективе его перевода в Армению исключительно негативно», — подчеркнул Андриевский. Байкеры обжаловали решение о содержании Егикяна в Верховном суде, и дата рассмотрения этого обращения будет назначена позже. Смертельная авария произошла 12 июля 2020 года около трех часов ночи возле дома на улице Белинского в Екатеринбурге. Егикян, управляя автомобилем Mercedes и двигаясь со скоростью, значительно превышающей разрешенную, проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с мотоциклистами на Honda и Suzuki. В результате столкновения 36-летний водитель мотоцикла Honda Владислав Евсюков скончался на месте. Очевидцы утверждали, что в момент ДТП Егикян был в состоянии алкогольного опьянения, хотя он сам это отрицал и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Чкаловский суд изначально приговорил Егикяна к 7 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, однако позже наказание было смягчено до колонии-поселения.