Власти разорвали контракт с мусорным подрядчиком после коллапса в свердловских городах

ООО «ТБО „Эксервис“ лишилось статуса регоператора по вывозу мусора в западной зоне (административный центр Первоуральск) Свердловской области. Соответствующее решение 29 июля было принято комиссией при минЖКХ.
«Лишить ООО „ТБО ‚Экосервис‘ статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, присвоенного по результатам конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО“, — говорится в документе, опубликованном на сайте министерства. В 2018-м с „Экосервисом“ был заключен контракт на девять лет и семь месяцев с максимальной стоимостью услуг 4,7 миллиарда рублей.
С 1 августа статус регоператора в западной зоне перешел к ЕМУП «Спецавтобаза». Оно с 2018 года работает в восточной зоне (административный центр — Екатеринбург, сумма 12-летнего контракта — 15,2 млрд).
Летом 22-ого города, входящих в западную зону, столкнулись с проблемами с невывозом мусора. На территории выезжали замгенпрокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев и губернатор Евгений Куйвашев. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (»злоупотребление полномочиями») и ч. 1 ст. 238 УК РФ (»выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Все это сопровождалось затяжным корпоративным конфликтом между соучредителем «Экосервиса» Михаилом Копытовым и директором Анной Располовой. В июле Корпытов добился ареста счетов Располовой и «Экосервиса» на 64,6 млн рублей.
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