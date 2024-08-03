03 августа 2024

В Свердловской области водитель иномарки умер за рулем посреди дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер, умерший за рулем, был жителем Тавды (архивное фото)
Пенсионер, умерший за рулем, был жителем Тавды (архивное фото) Фото:

В Тавде (Свердловская область) пожилой водитель Renault Logan умер во время того, как был за рулем автомобиля. Машина с мертвым мужчиной съехала с дороги и сбила знак, сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

«По предварительной информации, у 78-летнего водителя иномарки, который двигался сегодня днем по Сельскому переулку, ухудшилось самочувствие, в связи с чем он не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя, которая, предварительно, наступила до автоаварии», — сообщили в ведомстве.

Погибший имел 21 год стажа вождения и был пристегнут ремнем. Сотрудники ГАИ выяснили, что он был местным жителем. Правила дорожного движения не нарушал.

Ранее URA.RU писало о водителе Huyndai Accent, который на скорости потерял контроль над машиной и врезался насмерть в дерево. ДТП произошло в Нижнем Тагиле. С ним был пассажир, которому удалось выжить.

Фотография с места аварии
Фотография с места аварии
Фото:

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В Тавде (Свердловская область) пожилой водитель Renault Logan умер во время того, как был за рулем автомобиля. Машина с мертвым мужчиной съехала с дороги и сбила знак, сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. «По предварительной информации, у 78-летнего водителя иномарки, который двигался сегодня днем по Сельскому переулку, ухудшилось самочувствие, в связи с чем он не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя, которая, предварительно, наступила до автоаварии», — сообщили в ведомстве. Погибший имел 21 год стажа вождения и был пристегнут ремнем. Сотрудники ГАИ выяснили, что он был местным жителем. Правила дорожного движения не нарушал. Ранее URA.RU писало о водителе Huyndai Accent, который на скорости потерял контроль над машиной и врезался насмерть в дерево. ДТП произошло в Нижнем Тагиле. С ним был пассажир, которому удалось выжить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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