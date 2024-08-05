На День Города в Екатеринбурге запретят кататься на самокатах и пить алкоголь. Карта

В День города екатеринбуржцы не смогут купить алкоголь и арендовать самокат
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Проверка соблюдения пользователями самокатов правил движения по городу. Екатеринбург , пешеходный переход, зебра, нарушение пдд, электросамокат
Алкоголь нельзя будет купить в центре города Фото:

На центральных улицах Екатеринбурга в День города (17 августа) запретят парковать электросамокаты и кататься на них, также невозможно будет купить алкоголь. Соответствующее распоряжение есть на сайте мэрии города.

«Предложить компаниям-операторам сервиса проката электросамокатов запретить движение и парковку с 10:00 17 августа до 00:00 18 августа», — говорится в постановлении. Запрет будет действовать в границах улиц: Челюскинцева — Бориса Ельцина — 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — проспект Ленина — набережная Рабочей молодежи.

Там же указано, что розничная продажа алкоголя запрещена 11 августа с 08:00 до 16:00; 17 августа с 08:00 до 23:00 того же дня. Указанный диапазон запретов действует на следующих улицах: Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красного — улица Челюскинцев.

10 августа с 10:00 до 23:00, 11 августа с 08:00 до 23:00, 16 августа с 17:00 до 23:00 нельзя будет купить алкоголь в границах улиц: Малышева — Пушкина — проспект Ленина — 8 Марта.

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На центральных улицах Екатеринбурга в День города (17 августа) запретят парковать электросамокаты и кататься на них, также невозможно будет купить алкоголь. Соответствующее распоряжение есть на сайте мэрии города. «Предложить компаниям-операторам сервиса проката электросамокатов запретить движение и парковку с 10:00 17 августа до 00:00 18 августа», — говорится в постановлении. Запрет будет действовать в границах улиц: Челюскинцева — Бориса Ельцина — 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — проспект Ленина — набережная Рабочей молодежи. Там же указано, что розничная продажа алкоголя запрещена 11 августа с 08:00 до 16:00; 17 августа с 08:00 до 23:00 того же дня. Указанный диапазон запретов действует на следующих улицах: Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красного — улица Челюскинцев. 10 августа с 10:00 до 23:00, 11 августа с 08:00 до 23:00, 16 августа с 17:00 до 23:00 нельзя будет купить алкоголь в границах улиц: Малышева — Пушкина — проспект Ленина — 8 Марта.
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