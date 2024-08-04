04 августа 2024
03 августа 2024

Ямальские спасатели эвакуировали семерых человек со сломанной лодки

© Служба новостей «URA.RU»
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У лодки сломался мотор (архивное фото) Фото:

Сотрудники «Ямалспаса» эвакуировали в Салехард пятерых взрослых и двоих детей с лодки, у которой сломался мотор. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

«Сегодня в 00:22 в Ямалспас от дежурного системы „112“ поступило сообщение о том, что на реке Полуй сломался мотор на лодке, в которой находятся пять взрослых и двое детей. Необходима эвакуация в Салехард», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.

На поиски были направлены два спасателя «Ямалспаса». Лодку обнаружили через некоторое время, людей доставили в Салехард, помощь медиков им не понадобилась.

Ранее URA.RU сообщало, что на реке в районе поселка Сюнай-Сале (ЯНАО) в тумане потерялась лодка. На ее борту был младенец.

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Сотрудники «Ямалспаса» эвакуировали в Салехард пятерых взрослых и двоих детей с лодки, у которой сломался мотор. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО. «Сегодня в 00:22 в Ямалспас от дежурного системы „112“ поступило сообщение о том, что на реке Полуй сломался мотор на лодке, в которой находятся пять взрослых и двое детей. Необходима эвакуация в Салехард», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. На поиски были направлены два спасателя «Ямалспаса». Лодку обнаружили через некоторое время, людей доставили в Салехард, помощь медиков им не понадобилась. Ранее URA.RU сообщало, что на реке в районе поселка Сюнай-Сале (ЯНАО) в тумане потерялась лодка. На ее борту был младенец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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