Ямальские спасатели эвакуировали семерых человек со сломанной лодки

05 августа 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

У лодки сломался мотор (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники «Ямалспаса» эвакуировали в Салехард пятерых взрослых и двоих детей с лодки, у которой сломался мотор. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО. «Сегодня в 00:22 в Ямалспас от дежурного системы „112“ поступило сообщение о том, что на реке Полуй сломался мотор на лодке, в которой находятся пять взрослых и двое детей. Необходима эвакуация в Салехард», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. На поиски были направлены два спасателя «Ямалспаса». Лодку обнаружили через некоторое время, людей доставили в Салехард, помощь медиков им не понадобилась. Ранее URA.RU сообщало, что на реке в районе поселка Сюнай-Сале (ЯНАО) в тумане потерялась лодка. На ее борту был младенец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники «Ямалспаса» эвакуировали в Салехард пятерых взрослых и двоих детей с лодки, у которой сломался мотор. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО. «Сегодня в 00:22 в Ямалспас от дежурного системы „112“ поступило сообщение о том, что на реке Полуй сломался мотор на лодке, в которой находятся пять взрослых и двое детей. Необходима эвакуация в Салехард», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. На поиски были направлены два спасателя «Ямалспаса». Лодку обнаружили через некоторое время, людей доставили в Салехард, помощь медиков им не понадобилась. Ранее URA.RU сообщало, что на реке в районе поселка Сюнай-Сале (ЯНАО) в тумане потерялась лодка. На ее борту был младенец.