Ozon потерпел около 30 миллиардов убытков в 2024 году

05 августа 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Ozon за второй квартал 2024 года потерпел крупные убытки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чистый убыток российской интернет-компании Ozon за второй квартал 2024 года увеличился в два раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив почти 28 миллиардов рублей. В прошлом году убыток за аналогичный период составил чуть больше 13 миллиардов рублей. «Из-за инвестиций в развитие, а также роста затрат на операционный персонал скорректированная EBITDA во втором квартале 2024 года была отрицательной и составила 0,7 миллиарда рублей. <…> Во втором квартале 2024 года он [чистый убыток] составил 28 миллиарда рублей по сравнению с 13,1 миллиарда рублей во втором квартале 2023 года», — говорится в отчете компании. При этом скорректированная EBITDA за первое полугодие 2024 года остается положительной, достигая 8,6 миллиарда рублей. Увеличение чистого убытка Ozon связывают с активными инвестициями в развитие, увеличением операционных расходов на персонал, а также ростом финансовых и амортизационных затрат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чистый убыток российской интернет-компании Ozon за второй квартал 2024 года увеличился в два раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив почти 28 миллиардов рублей. В прошлом году убыток за аналогичный период составил чуть больше 13 миллиардов рублей. «Из-за инвестиций в развитие, а также роста затрат на операционный персонал скорректированная EBITDA во втором квартале 2024 года была отрицательной и составила 0,7 миллиарда рублей. <…> Во втором квартале 2024 года он [чистый убыток] составил 28 миллиарда рублей по сравнению с 13,1 миллиарда рублей во втором квартале 2023 года», — говорится в отчете компании. При этом скорректированная EBITDA за первое полугодие 2024 года остается положительной, достигая 8,6 миллиарда рублей. Увеличение чистого убытка Ozon связывают с активными инвестициями в развитие, увеличением операционных расходов на персонал, а также ростом финансовых и амортизационных затрат.