05 августа 2024

Жительница ЯНАО пойдет под суд за убийство брата

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, приговор, суд, наручники, елена лопаева
Жительница Тазовского пойдет под суд за убийство родного брата (фото из архива) Фото:

Жительница Тазовского района ЯНАО в мае зарезала родного брата, припомнив тому старые обиды. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В Тазовском районе перед судом предстанет ранее судимая женщина, по обвинению в убийстве брата. В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Происшествие произошло 21 мая в поселке Тазовский, где 37-летняя женщина распивала спиртное в компании друзей. Брат сделал ей замечание, после чего, обвиняемая на некоторое время успокоилась, а затем надела резиновые перчатки и, взяв нож, нанесла несколько ранений спящему родственнику. 50-летний мужчина скончался. Как сообщили URA.RU источники, женщина попыталась избавиться от улик и орудия преступления, но была разоблачена свидетелями.

Следствием установлено, что сельчанка ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение убийства сожителя. Новое преступление совершено ею в период условно-досрочного освобождения.

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Жительница Тазовского района ЯНАО в мае зарезала родного брата, припомнив тому старые обиды. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Тазовском районе перед судом предстанет ранее судимая женщина, по обвинению в убийстве брата. В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие произошло 21 мая в поселке Тазовский, где 37-летняя женщина распивала спиртное в компании друзей. Брат сделал ей замечание, после чего, обвиняемая на некоторое время успокоилась, а затем надела резиновые перчатки и, взяв нож, нанесла несколько ранений спящему родственнику. 50-летний мужчина скончался. Как сообщили URA.RU источники, женщина попыталась избавиться от улик и орудия преступления, но была разоблачена свидетелями. Следствием установлено, что сельчанка ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение убийства сожителя. Новое преступление совершено ею в период условно-досрочного освобождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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