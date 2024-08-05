Жительница ЯНАО пойдет под суд за убийство брата

Жительница Тазовского района ЯНАО в мае зарезала родного брата, припомнив тому старые обиды. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«В Тазовском районе перед судом предстанет ранее судимая женщина, по обвинению в убийстве брата. В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Происшествие произошло 21 мая в поселке Тазовский, где 37-летняя женщина распивала спиртное в компании друзей. Брат сделал ей замечание, после чего, обвиняемая на некоторое время успокоилась, а затем надела резиновые перчатки и, взяв нож, нанесла несколько ранений спящему родственнику. 50-летний мужчина скончался. Как сообщили URA.RU источники, женщина попыталась избавиться от улик и орудия преступления, но была разоблачена свидетелями.
Следствием установлено, что сельчанка ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение убийства сожителя. Новое преступление совершено ею в период условно-досрочного освобождения.
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Жительница Тазовского района ЯНАО в мае зарезала родного брата, припомнив тому старые обиды. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Тазовском районе перед судом предстанет ранее судимая женщина, по обвинению в убийстве брата. В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие произошло 21 мая в поселке Тазовский, где 37-летняя женщина распивала спиртное в компании друзей. Брат сделал ей замечание, после чего, обвиняемая на некоторое время успокоилась, а затем надела резиновые перчатки и, взяв нож, нанесла несколько ранений спящему родственнику. 50-летний мужчина скончался. Как сообщили URA.RU источники, женщина попыталась избавиться от улик и орудия преступления, но была разоблачена свидетелями. Следствием установлено, что сельчанка ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение убийства сожителя. Новое преступление совершено ею в период условно-досрочного освобождения.