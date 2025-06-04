В Екатеринбурге на месте снесенного БЦ «Карнеол» построят две башни высотой 75 и 90 метров. Их объединят трехэтажным стилобатом, рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера «Брусника», который занимается проектом.
«Первые этажи займут коммерческие помещения — ресторан, салон косметологии, цветочный магазин, студия пилатеса и другие полезные сервисы для жителей и горожан», — рассказали в компании.
БЦ «Карнеол» начала строить еще в нулевые одноименная компания, а сдать объект в эксплуатацию планировали в 2011 году. Из-за экономического кризиса 2008—2009 года срок сдачи сдвинули, в 2015 году стройка встала окончательно из-за банкротства компании-собственника. Готовность здания к 2016 году была 70%.
Еще тогда «Карнеол» продавали за 3,5 млрд рублей, что сделало его самым дорогим недостроенным бизнес-центром. Позже стоимость начала падать до 1,14 млрд-978 млн рублей. «Брусника» выкупила здание в 2023-м. Демонтаж недостроя закончился в марте этого года.
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