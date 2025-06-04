Стало известно, что построят на месте гигантского недостроя в центре Екатеринбурга. Фото

На месте снесенного БЦ «Карнеол» в Екатеринбурге появятся высотки

05 июня 2025 в 12:53 Размер текста - 17 +

В уральской столице появятся две высотки Фото: пресс-служба застройщика В Екатеринбурге на месте снесенного БЦ «Карнеол» построят две башни высотой 75 и 90 метров. Их объединят трехэтажным стилобатом, рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера «Брусника», который занимается проектом. «Первые этажи займут коммерческие помещения — ресторан, салон косметологии, цветочный магазин, студия пилатеса и другие полезные сервисы для жителей и горожан», — рассказали в компании. БЦ «Карнеол» начала строить еще в нулевые одноименная компания, а сдать объект в эксплуатацию планировали в 2011 году. Из-за экономического кризиса 2008—2009 года срок сдачи сдвинули, в 2015 году стройка встала окончательно из-за банкротства компании-собственника. Готовность здания к 2016 году была 70%. Еще тогда «Карнеол» продавали за 3,5 млрд рублей, что сделало его самым дорогим недостроенным бизнес-центром. Позже стоимость начала падать до 1,14 млрд-978 млн рублей. «Брусника» выкупила здание в 2023-м. Демонтаж недостроя закончился в марте этого года. Фото: застройщик Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на месте снесенного БЦ «Карнеол» построят две башни высотой 75 и 90 метров. Их объединят трехэтажным стилобатом, рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера «Брусника», который занимается проектом. «Первые этажи займут коммерческие помещения — ресторан, салон косметологии, цветочный магазин, студия пилатеса и другие полезные сервисы для жителей и горожан», — рассказали в компании. БЦ «Карнеол» начала строить еще в нулевые одноименная компания, а сдать объект в эксплуатацию планировали в 2011 году. Из-за экономического кризиса 2008—2009 года срок сдачи сдвинули, в 2015 году стройка встала окончательно из-за банкротства компании-собственника. Готовность здания к 2016 году была 70%. Еще тогда «Карнеол» продавали за 3,5 млрд рублей, что сделало его самым дорогим недостроенным бизнес-центром. Позже стоимость начала падать до 1,14 млрд-978 млн рублей. «Брусника» выкупила здание в 2023-м. Демонтаж недостроя закончился в марте этого года.