В Венгрии назвали шантажом удары Украины по нефтепроводу «Дружба»

Эксперт венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что атака киевского режима на нефтепровод «Дружба» является попыткой давления на Будапешт с целью добиться одобрения вступления Украины в Евросоюз. Об этом аналитик сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

«Зеленский пытается шантажировать Венгрию, чтобы та сняла вето на вступление Украины в ЕС. Вот в чем дело», — написал Кошкович в сообщении.

Аналитик также подчеркнул, что подобные действия Киева не имеют внутренней логики, так как остановка работы нефтепровода приведет к потере всех рычагов влияния на венгерскую сторону. Он отметил, что Будапешт последовательно выступает против ускоренного принятия Украины в состав ЕС, ссылаясь на экономические и политические риски для страны.

Ранее ВСУ уже наносили удары по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», что привело к временному прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию. Венгерские власти расценили заявления президента Украины Владимира Зеленского о зависимости нефтепровода от позиции Будапешта как угрозу и напомнили о значимости венгерских энергетических поставок для Украины.

