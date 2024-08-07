07 августа 2024

Детям-инвалидам в Челябинске закупили лекарства после вмешательства прокурора

© Служба новостей «URA.RU»
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Детям-инвалидам закупили важные лекарства
Детям-инвалидам закупили важные лекарства Фото:

После вмешательства прокуратуры детей-инвалидов в Челябинске обеспечили жизненно-важными препаратами и запасом лечебного питания. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе управления генпрокуратуры по УрФО.

«Управлением генпрокуратуры России по УрФО организована проверка обращения двух жительниц Челябинска по вопросу обеспечения лекарственным препаратом и лечебным питанием их детей. Оба ребенка (14 и шести лет) признаны инвалидами. Старшему из них и еще восьми детям из Челябинской области с аналогичным заболеванием назначен препарат сапроптерин. При этом прокурорской проверкой выявлены просчеты при организации поставок данного препарата», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Губернатору региона было внесено представление. После этого лекарство закупили и распределили между детьми.

Кроме того, судом удовлетворены восемь исковых заявлений прокурора в интересах несовершеннолетних о возложении на региональный минздрав обязанности по обеспечению их лекарствами. По четырем искам принято решение о компенсации морального вреда.

Также выяснилось, что шестилетнему мальчику и еще 22 детям было назначено специализированное питание. Однако оно не предоставлялось из-за несвоевременной организации закупок. Было внесено представление руководству региона. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Лечебное питание закупили, дети обеспечены им до ноября этого года. 

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После вмешательства прокуратуры детей-инвалидов в Челябинске обеспечили жизненно-важными препаратами и запасом лечебного питания. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе управления генпрокуратуры по УрФО. «Управлением генпрокуратуры России по УрФО организована проверка обращения двух жительниц Челябинска по вопросу обеспечения лекарственным препаратом и лечебным питанием их детей. Оба ребенка (14 и шести лет) признаны инвалидами. Старшему из них и еще восьми детям из Челябинской области с аналогичным заболеванием назначен препарат сапроптерин. При этом прокурорской проверкой выявлены просчеты при организации поставок данного препарата», — сообщили в пресс-службе ведомства. Губернатору региона было внесено представление. После этого лекарство закупили и распределили между детьми. Кроме того, судом удовлетворены восемь исковых заявлений прокурора в интересах несовершеннолетних о возложении на региональный минздрав обязанности по обеспечению их лекарствами. По четырем искам принято решение о компенсации морального вреда. Также выяснилось, что шестилетнему мальчику и еще 22 детям было назначено специализированное питание. Однако оно не предоставлялось из-за несвоевременной организации закупок. Было внесено представление руководству региона. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Лечебное питание закупили, дети обеспечены им до ноября этого года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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