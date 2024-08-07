Детям-инвалидам в Челябинске закупили лекарства после вмешательства прокурора

После вмешательства прокуратуры детей-инвалидов в Челябинске обеспечили жизненно-важными препаратами и запасом лечебного питания. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе управления генпрокуратуры по УрФО.
«Управлением генпрокуратуры России по УрФО организована проверка обращения двух жительниц Челябинска по вопросу обеспечения лекарственным препаратом и лечебным питанием их детей. Оба ребенка (14 и шести лет) признаны инвалидами. Старшему из них и еще восьми детям из Челябинской области с аналогичным заболеванием назначен препарат сапроптерин. При этом прокурорской проверкой выявлены просчеты при организации поставок данного препарата», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Губернатору региона было внесено представление. После этого лекарство закупили и распределили между детьми.
Кроме того, судом удовлетворены восемь исковых заявлений прокурора в интересах несовершеннолетних о возложении на региональный минздрав обязанности по обеспечению их лекарствами. По четырем искам принято решение о компенсации морального вреда.
Также выяснилось, что шестилетнему мальчику и еще 22 детям было назначено специализированное питание. Однако оно не предоставлялось из-за несвоевременной организации закупок. Было внесено представление руководству региона. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Лечебное питание закупили, дети обеспечены им до ноября этого года.
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