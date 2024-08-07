07 августа 2024

У бойца СВО, застрелившего бывшую жену в Богдановиче, остались от нее две дочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочкам 11 и шесть лет (архивное фото)
Девочкам 11 и шесть лет (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

У жителя Богдановича (Свердловская область), который вернулся домой из зоны спецоперации и застрелил бывшую супругу, а также ее нового мужа, были с погибшей совместные дети — две девочки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«У них остались двое детей — старшей тринадцать лет, младшей шесть», — поделился собеседник. Девочки не пострадали.

Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса и выстрелил сначала в нее, а затем и в нового мужа. С нынешним возлюбленным женщина расписалась 2 августа. После этого нападавший скрылся на зеленой иномарке, его ищут. В городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как идет операция, в режиме онлайн.

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У жителя Богдановича (Свердловская область), который вернулся домой из зоны спецоперации и застрелил бывшую супругу, а также ее нового мужа, были с погибшей совместные дети — две девочки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «У них остались двое детей — старшей тринадцать лет, младшей шесть», — поделился собеседник. Девочки не пострадали. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса и выстрелил сначала в нее, а затем и в нового мужа. С нынешним возлюбленным женщина расписалась 2 августа. После этого нападавший скрылся на зеленой иномарке, его ищут. В городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как идет операция, в режиме онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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