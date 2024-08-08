Свердловских зеков наказали из-за татуировок

Суд в Каменске-Уральском оштрафовал зеков с запрещенными тату

09 августа 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Под суд попали пятеро арестантов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) оштрафовал пятерых заключенных за татуировки символов нацизма и экстремистских движений. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «У четырех лиц были нанесены символы одного из запрещенных экстремистских движений, а у одного — нацистская символика. Подсудимые вину признали, им назначен штраф в размере тысячи рублей», — рассказали в суде. По данным криминолога, публичная демонстрация таких символов может свидетельствовать о наличии пропаганды или оправдания экстремистской идеологии. После суда зеки пообещали свести татуировки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) оштрафовал пятерых заключенных за татуировки символов нацизма и экстремистских движений. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «У четырех лиц были нанесены символы одного из запрещенных экстремистских движений, а у одного — нацистская символика. Подсудимые вину признали, им назначен штраф в размере тысячи рублей», — рассказали в суде. По данным криминолога, публичная демонстрация таких символов может свидетельствовать о наличии пропаганды или оправдания экстремистской идеологии. После суда зеки пообещали свести татуировки.