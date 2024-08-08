Свердловских зеков наказали из-за татуировок

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) оштрафовал пятерых заключенных за татуировки символов нацизма и экстремистских движений. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«У четырех лиц были нанесены символы одного из запрещенных экстремистских движений, а у одного — нацистская символика. Подсудимые вину признали, им назначен штраф в размере тысячи рублей», — рассказали в суде.
По данным криминолога, публичная демонстрация таких символов может свидетельствовать о наличии пропаганды или оправдания экстремистской идеологии. После суда зеки пообещали свести татуировки.
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