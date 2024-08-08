08 августа 2024

Свердловских зеков наказали из-за татуировок

Суд в Каменске-Уральском оштрафовал зеков с запрещенными тату
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
Под суд попали пятеро арестантов (архивное фото) Фото:

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) оштрафовал пятерых заключенных за татуировки символов нацизма и экстремистских движений. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«У четырех лиц были нанесены символы одного из запрещенных экстремистских движений, а у одного — нацистская символика. Подсудимые вину признали, им назначен штраф в размере тысячи рублей», — рассказали в суде.

По данным криминолога, публичная демонстрация таких символов может свидетельствовать о наличии пропаганды или оправдания экстремистской идеологии. После суда зеки пообещали свести татуировки.

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Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) оштрафовал пятерых заключенных за татуировки символов нацизма и экстремистских движений. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «У четырех лиц были нанесены символы одного из запрещенных экстремистских движений, а у одного — нацистская символика. Подсудимые вину признали, им назначен штраф в размере тысячи рублей», — рассказали в суде. По данным криминолога, публичная демонстрация таких символов может свидетельствовать о наличии пропаганды или оправдания экстремистской идеологии. После суда зеки пообещали свести татуировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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