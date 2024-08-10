В ДТП с грузовиками и микроавтобусом на трассе М-12 погиб человек

В Нижегородской области на трассе М-12 «Восток» в Сергачском муниципальном округе произошло ДТП с участием грузовиков и микроавтобуса. В результате происшествия пострадали 18 человек, один — погиб. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.
«На 549-ом километре автомобильной дороги федерального значения М-12 „Восток“ столкнулись два грузовика и микроавтобус», — сообщил telegram-канал регионального ведомства. Специалисты МЧС ликвидировали последствия ДТП.
По информации МЧС, в результате инцидента пострадало 18 человек, один из которых — ребенок. Водитель одного грузовика погиб на месте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.