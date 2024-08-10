В ДТП с грузовиками и микроавтобусом на трассе М-12 погиб человек

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В Нижегородской области произошло ДТП с летальным исходом при участии газелей и микроавтобуса
В Нижегородской области произошло ДТП с летальным исходом при участии газелей и микроавтобуса Фото:

В Нижегородской области на трассе М-12 «Восток» в Сергачском муниципальном округе произошло ДТП с участием грузовиков и микроавтобуса. В результате происшествия пострадали 18 человек, один — погиб. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.

 «На 549-ом километре автомобильной дороги федерального значения М-12 „Восток“ столкнулись два грузовика и микроавтобус», — сообщил telegram-канал регионального ведомства. Специалисты МЧС ликвидировали последствия ДТП.

По информации МЧС, в результате инцидента пострадало 18 человек, один из которых — ребенок. Водитель одного грузовика погиб на месте. 

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В Нижегородской области на трассе М-12 «Восток» в Сергачском муниципальном округе произошло ДТП с участием грузовиков и микроавтобуса. В результате происшествия пострадали 18 человек, один — погиб. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.  «На 549-ом километре автомобильной дороги федерального значения М-12 „Восток“ столкнулись два грузовика и микроавтобус», — сообщил telegram-канал регионального ведомства. Специалисты МЧС ликвидировали последствия ДТП. По информации МЧС, в результате инцидента пострадало 18 человек, один из которых — ребенок. Водитель одного грузовика погиб на месте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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