Армия и оружие Минобороны раскрыло потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении Минобороны РФ: ВСУ потеряли 1120 военных при атаке на Курскую область 10 августа 2024 в 14:40 Размер текста - 17 + Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ При штурме Курской области ВСУ потеряли до 1 120 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. По их данным, ВС РФ также уничтожили 10 танков за сутки. «Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Согласно сообщению, ВСУ за сутки на курском направлении потеряли больше 170 военных и бронетехнику, включая 10 танков и 21 боевую бронемашину. Авиация РФ и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области. Также были пресечены попытки прорыва мобильных групп противника вглубь России в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки, одновременно ведя огневое поражение в населенных пунктах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, указано в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При штурме Курской области ВСУ потеряли до 1 120 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. По их данным, ВС РФ также уничтожили 10 танков за сутки. «Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Согласно сообщению, ВСУ за сутки на курском направлении потеряли больше 170 военных и бронетехнику, включая 10 танков и 21 боевую бронемашину. Авиация РФ и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области. Также были пресечены попытки прорыва мобильных групп противника вглубь России в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки, одновременно ведя огневое поражение в населенных пунктах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, указано в сообщении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям