Минобороны раскрыло потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении

При штурме Курской области ВСУ потеряли до 1 120 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. По их данным, ВС РФ также уничтожили 10 танков за сутки.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Согласно сообщению, ВСУ за сутки на курском направлении потеряли больше 170 военных и бронетехнику, включая 10 танков и 21 боевую бронемашину.
Авиация РФ и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области. Также были пресечены попытки прорыва мобильных групп противника вглубь России в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки, одновременно ведя огневое поражение в населенных пунктах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, указано в сообщении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.