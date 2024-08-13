На Челябинск надвигается сильная гроза. Видео

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Ливень в Челябинске может начаться в 17:40
Ливень в Челябинске может начаться в 17:40 Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

На Челябинск движется сильная гроза с ливнем и градом. В Ленинском районе города уже прогремел сильный и безветренный гром, сообщает читатель URA.RU.

«Во дворе Дзержинского 104 начался сильный гром», — сообщил читатель URA.RU. На видео заметно, что пока никаких осадков в Ленинском районе не выпало. Ураганного ветра тоже не замечено.

Как показано на сайте сервиса Яндекс Погода дождь может настигнуть Челябинск в 17:40. Согласно карте осадков дождь покинет территории областного центра в 19:00.

Синоптики 12 августа предупредили челябинцев об ухудшении погоды. Штормовое предупреждение было объявлено вечером 12 августа и в течение суток 13 августа. ЦГМС пояснили, что следует ожидать сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный и шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с. Также ведомство предупредило о возможном повышении уровня воды в реках и озерах.

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На Челябинск движется сильная гроза с ливнем и градом. В Ленинском районе города уже прогремел сильный и безветренный гром, сообщает читатель URA.RU. «Во дворе Дзержинского 104 начался сильный гром», — сообщил читатель URA.RU. На видео заметно, что пока никаких осадков в Ленинском районе не выпало. Ураганного ветра тоже не замечено. Как показано на сайте сервиса Яндекс Погода дождь может настигнуть Челябинск в 17:40. Согласно карте осадков дождь покинет территории областного центра в 19:00. Синоптики 12 августа предупредили челябинцев об ухудшении погоды. Штормовое предупреждение было объявлено вечером 12 августа и в течение суток 13 августа. ЦГМС пояснили, что следует ожидать сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный и шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с. Также ведомство предупредило о возможном повышении уровня воды в реках и озерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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