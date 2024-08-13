На Челябинск движется сильная гроза с ливнем и градом. В Ленинском районе города уже прогремел сильный и безветренный гром, сообщает читатель URA.RU.
«Во дворе Дзержинского 104 начался сильный гром», — сообщил читатель URA.RU. На видео заметно, что пока никаких осадков в Ленинском районе не выпало. Ураганного ветра тоже не замечено.
Как показано на сайте сервиса Яндекс Погода дождь может настигнуть Челябинск в 17:40. Согласно карте осадков дождь покинет территории областного центра в 19:00.
Синоптики 12 августа предупредили челябинцев об ухудшении погоды. Штормовое предупреждение было объявлено вечером 12 августа и в течение суток 13 августа. ЦГМС пояснили, что следует ожидать сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный и шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с. Также ведомство предупредило о возможном повышении уровня воды в реках и озерах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!