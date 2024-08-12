Синоптики предупреждают челябинцев о сильных ливнях, ветре и затоплениях

© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых районах Челябинской области ожидаются сильные ливни
В некоторых районах Челябинской области ожидаются сильные ливни Фото:

Синоптики предупредили челябинцев об ухудшении погоды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного ЦГМС, с вечера 12 августа некоторые районы области накроет сильными дождями и шквалистым ветром, что может привести к затоплению.

«Штормовое предупреждение! Вечером 12 августа и в течение суток 13 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного гидрометцентра.

Там отметили, что увеличение количества осадков может привести к повышению уровня в водоемах. Может произойти подтопление пойменных участков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.

Также синоптики отмечают, что вскоре область окажется под влиянием глубоко циклона. Он то и принесет непогоду. Самые сильные осадки ожидаются на юго-востоке и востоке области. Затем центр циклона сместится на территорию Западной Сибири.

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Синоптики предупредили челябинцев об ухудшении погоды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного ЦГМС, с вечера 12 августа некоторые районы области накроет сильными дождями и шквалистым ветром, что может привести к затоплению. «Штормовое предупреждение! Вечером 12 августа и в течение суток 13 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного гидрометцентра. Там отметили, что увеличение количества осадков может привести к повышению уровня в водоемах. Может произойти подтопление пойменных участков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ. Также синоптики отмечают, что вскоре область окажется под влиянием глубоко циклона. Он то и принесет непогоду. Самые сильные осадки ожидаются на юго-востоке и востоке области. Затем центр циклона сместится на территорию Западной Сибири.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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