Синоптики предупреждают челябинцев о сильных ливнях, ветре и затоплениях

Синоптики предупредили челябинцев об ухудшении погоды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного ЦГМС, с вечера 12 августа некоторые районы области накроет сильными дождями и шквалистым ветром, что может привести к затоплению.
«Штормовое предупреждение! Вечером 12 августа и в течение суток 13 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного гидрометцентра.
Там отметили, что увеличение количества осадков может привести к повышению уровня в водоемах. Может произойти подтопление пойменных участков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.
Также синоптики отмечают, что вскоре область окажется под влиянием глубоко циклона. Он то и принесет непогоду. Самые сильные осадки ожидаются на юго-востоке и востоке области. Затем центр циклона сместится на территорию Западной Сибири.
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