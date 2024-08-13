На железнодорожном вокзале в Магнитогорске (Челябинская область) транспортные полицейские задержали местного жителя, продавшего за 600 рублей медаль родственника-фронтовика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, возбуждено уголовное дело.
«Задержанным оказался 27-летний местный житель, который рассказал, что наградная медаль принадлежала деду его супруги, участнику Великой Отечественной войны. Фронтовик, награжденный медалью, скончался в 2012 году. Деньги, полученные с продажи награды, магнитогорец планировал потратить на личные нужды», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
На мужчину вышли в ходе проверочной закупки. В результате деньги и медаль у магнитогорца изъяли. Награду направили на исследование, которое показало, что она является подлинной.
«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе ведомства.
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