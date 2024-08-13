13 августа 2024

Челябинец попал под следствие за продажу медали фронтовика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина хотел продать медаль за 600 рублей
Мужчина хотел продать медаль за 600 рублей Фото:

На железнодорожном вокзале в Магнитогорске (Челябинская область) транспортные полицейские задержали местного жителя, продавшего за 600 рублей медаль родственника-фронтовика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, возбуждено уголовное дело.

«Задержанным оказался 27-летний местный житель, который рассказал, что наградная медаль принадлежала деду его супруги, участнику Великой Отечественной войны. Фронтовик, награжденный медалью, скончался в 2012 году. Деньги, полученные с продажи награды, магнитогорец планировал потратить на личные нужды», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

На мужчину вышли в ходе проверочной закупки. В результате деньги и медаль у магнитогорца изъяли. Награду направили на исследование, которое показало, что она является подлинной.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе ведомства.

Магнитогорец пытался сбыть медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»
Магнитогорец пытался сбыть медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»
Фото:

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На железнодорожном вокзале в Магнитогорске (Челябинская область) транспортные полицейские задержали местного жителя, продавшего за 600 рублей медаль родственника-фронтовика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, возбуждено уголовное дело. «Задержанным оказался 27-летний местный житель, который рассказал, что наградная медаль принадлежала деду его супруги, участнику Великой Отечественной войны. Фронтовик, награжденный медалью, скончался в 2012 году. Деньги, полученные с продажи награды, магнитогорец планировал потратить на личные нужды», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. На мужчину вышли в ходе проверочной закупки. В результате деньги и медаль у магнитогорца изъяли. Награду направили на исследование, которое показало, что она является подлинной. «В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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