Брэд Питт и Джордж Клуни проехались на легендарном уральском мотоцикле. Фото

Брэд Питт и Джордж Клуни проехались на мотоцикле «Урал» для журнала GQ
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Ярмарка и мотоциклетный завод. Ирбит, тормоза, мотоцикл урал, ural
Для съемок актеров Брэда Питт и Джорджа Клуни выбрали лимитированный мотоцикл «Урал» Фото:

Голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни проехались на лимитированном мотоцикле «Урал» в поддержку нового фильма «Одинокие волки». Кадры с фотосессии опубликовал британский журнал GQ.

Для съемок был выбран мотоцикл 2014 года, выпущенный в честь международной орбитальной станции, где работали космонавты из разных стран, в том числе российско-американские экипажи. На корпусе байка изображена надпись «Мир», которая подчеркивает его уникальность.

Сам же «Урал» собран на Ирбитском мотоциклетном заводе. Он оснащен солнечными батареями, которые подзаряжают аккумулятор и питают аксессуары. Мотоцикл покрашен в космический белый цвет с перламутровым отливом.

Голливудские актеры проехались на мотоцикле в поддержку нового фильма
Голливудские актеры проехались на мотоцикле в поддержку нового фильма
Фото:

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Голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни проехались на лимитированном мотоцикле «Урал» в поддержку нового фильма «Одинокие волки». Кадры с фотосессии опубликовал британский журнал GQ. Для съемок был выбран мотоцикл 2014 года, выпущенный в честь международной орбитальной станции, где работали космонавты из разных стран, в том числе российско-американские экипажи. На корпусе байка изображена надпись «Мир», которая подчеркивает его уникальность. Сам же «Урал» собран на Ирбитском мотоциклетном заводе. Он оснащен солнечными батареями, которые подзаряжают аккумулятор и питают аксессуары. Мотоцикл покрашен в космический белый цвет с перламутровым отливом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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