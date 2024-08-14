Голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни проехались на лимитированном мотоцикле «Урал» в поддержку нового фильма «Одинокие волки». Кадры с фотосессии опубликовал британский журнал GQ.
Для съемок был выбран мотоцикл 2014 года, выпущенный в честь международной орбитальной станции, где работали космонавты из разных стран, в том числе российско-американские экипажи. На корпусе байка изображена надпись «Мир», которая подчеркивает его уникальность.
Сам же «Урал» собран на Ирбитском мотоциклетном заводе. Он оснащен солнечными батареями, которые подзаряжают аккумулятор и питают аксессуары. Мотоцикл покрашен в космический белый цвет с перламутровым отливом.
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