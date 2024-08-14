Верхняя Пышма осталась без света из-за аварии

В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 14 августа пропал свет из-за обрыва провода во время несогласованных с энергетиками работ. Десятки домов остались без электричества, однако его уже начали восстанавливать, сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал».
«Было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ, обеспечивающей ряд центров питания в Верхней Пышме, который обслуживает иная сетевая организация», — сообщили энергетики. Провод был оборван во время работ в охранной зоне энергообъекта.
Сейчас энергетики поэтапно восстанавливают свет в домах жителей города по резервным схемам. Ожидается, что оставшиеся помещения запитают уже к началу ночи.
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