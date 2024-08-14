Верхняя Пышма осталась без света из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Провод оборвали во время несогласованных с энергетиками работ
Провод оборвали во время несогласованных с энергетиками работ Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 14 августа пропал свет из-за обрыва провода во время несогласованных с энергетиками работ. Десятки домов остались без электричества, однако его уже начали восстанавливать, сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал».

«Было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ, обеспечивающей ряд центров питания в Верхней Пышме, который обслуживает иная сетевая организация», — сообщили энергетики. Провод был оборван во время работ в охранной зоне энергообъекта.

Сейчас энергетики поэтапно восстанавливают свет в домах жителей города по резервным схемам. Ожидается, что оставшиеся помещения запитают уже к началу ночи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 14 августа пропал свет из-за обрыва провода во время несогласованных с энергетиками работ. Десятки домов остались без электричества, однако его уже начали восстанавливать, сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». «Было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ, обеспечивающей ряд центров питания в Верхней Пышме, который обслуживает иная сетевая организация», — сообщили энергетики. Провод был оборван во время работ в охранной зоне энергообъекта. Сейчас энергетики поэтапно восстанавливают свет в домах жителей города по резервным схемам. Ожидается, что оставшиеся помещения запитают уже к началу ночи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...