«Военная прокуратура» обманула екатеринбурженку на миллион рублей

В Екатеринбурге 86-летняя местная жительница лишилась более 1,2 миллиона рублей, передав деньги мошенникам через курьеров-пенсионеров. Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками «военной прокуратуры», после чего убедили ее передать все сбережения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
«С ней связался лжесотрудник „военной прокуратуры“ и сообщил, что на собеседницу оформлен кредит. После звонивший пояснил пенсионерке о необходимости проверить имеющиеся у нее денежные средства на подлинность», — рассказали правоохранители.
После передачи денег пенсионерка обратилась в банк, где сотрудники кредитной организации и вызванные полицейские объяснили ей, что она стала жертвой мошенников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!