26 сентября 2025

«Военная прокуратура» обманула екатеринбурженку на миллион рублей

Мошенники украли у пенсионерки в Екатеринбурге 1,2 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленники обманули пенсионерку 1939 года рождения
Злоумышленники обманули пенсионерку 1939 года рождения Фото:

В Екатеринбурге 86-летняя местная жительница лишилась более 1,2 миллиона рублей, передав деньги мошенникам через курьеров-пенсионеров. Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками «военной прокуратуры», после чего убедили ее передать все сбережения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«С ней связался лжесотрудник „военной прокуратуры“ и сообщил, что на собеседницу оформлен кредит. После звонивший пояснил пенсионерке о необходимости проверить имеющиеся у нее денежные средства на подлинность», — рассказали правоохранители.

После передачи денег пенсионерка обратилась в банк, где сотрудники кредитной организации и вызванные полицейские объяснили ей, что она стала жертвой мошенников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 86-летняя местная жительница лишилась более 1,2 миллиона рублей, передав деньги мошенникам через курьеров-пенсионеров. Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками «военной прокуратуры», после чего убедили ее передать все сбережения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «С ней связался лжесотрудник „военной прокуратуры“ и сообщил, что на собеседницу оформлен кредит. После звонивший пояснил пенсионерке о необходимости проверить имеющиеся у нее денежные средства на подлинность», — рассказали правоохранители. После передачи денег пенсионерка обратилась в банк, где сотрудники кредитной организации и вызванные полицейские объяснили ей, что она стала жертвой мошенников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...