Бывший пермский кинотеатр «Кристалл» готовят к капитальному ремонту

В Перми власти потратят девять миллионов на ремонт бывшего кинотеатра «Кристалл»

Капремонт помещений «Кристалл-Центра» планируют завершить 28 ноября 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

ГБУ Пермского края «Региональный молодежный центр» через электронные торги ищет подрядчика для капитального ремонта цокольного этажа здания «Кристалл-Центра» на Комсомольском проспекте. Начальная и максимальная цена контракта составляет более восьми миллионов рублей.

«Выполнение работ по капитальному ремонту помещений цокольного этажа ГБУ ПК „Региональный молодежный центр“. Место выполнения работ — Комсомольский проспект, 53. Начальная и максимальная цена контракта составляет 8,6 млн рублей», — сообщается в техзадании. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Подрядчику нужно выполнить демонтаж и монтаж систем оповещения, пожаротушения, охраны, видеонаблюдения, электроосвещения и силового оборудования. Также необходимо провести отделочные работы и вывезти строительный мусор. Капремонт необходимо выполнить с 10 сентября до 28 ноября 2024 года.

Кинотеатр «Кристалл» в центре Перми закрыли в конце февраля 2023 года. Как рассказывало URA.RU, его владелец Александр Флегинский продал здание краевым властям за 370 млн рублей. После этого в здание перевезли Региональный молодежный центр и ГКБУК «Пермская синематека». В июне 2024 года бывший кинотеатр потерял статус объекта культурного наследия регионального значения.