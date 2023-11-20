20 ноября 2023

Кинотеатр «Кристалл» в Перми откроется в декабре

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь, кинотеатр кристалл
В «Кристалле» вновь будут показывать кино Фото:

В Перми легендарный кинотеатр «Кристалл» вновь будет показывать фильмы. «Пермская синематека» переезжает туда уже в конце ноября, а 2 декабря состоится торжественное открытие кинотеатра.

«Техническое открытие „Кристалла“ состоится 30 ноября. 2 декабря пройдет торжественное открытие. Будьте уверены, мы приготовим для вас много интересного», — сообщает «Пермская синематека» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас синематека расположена в здании киноцентра «Премьер». Он будет работать последний день 26 ноября. Как ранее рассказывало URA.RU, кинотеатр «Кристалл» в центре Перми закрыли в конце февраля 2023 года. Его владелец Александр Флегинский продал здание краевым властям за 370 млн рублей. Кинотеатр станет площадкой Регионального молодежного центра, но продолжит выполнять и свою историческую функцию, так как на его площади переедет ГКБУК «Пермская синематека».

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В Перми легендарный кинотеатр «Кристалл» вновь будет показывать фильмы. «Пермская синематека» переезжает туда уже в конце ноября, а 2 декабря состоится торжественное открытие кинотеатра. «Техническое открытие „Кристалла“ состоится 30 ноября. 2 декабря пройдет торжественное открытие. Будьте уверены, мы приготовим для вас много интересного», — сообщает «Пермская синематека» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас синематека расположена в здании киноцентра «Премьер». Он будет работать последний день 26 ноября. Как ранее рассказывало URA.RU, кинотеатр «Кристалл» в центре Перми закрыли в конце февраля 2023 года. Его владелец Александр Флегинский продал здание краевым властям за 370 млн рублей. Кинотеатр станет площадкой Регионального молодежного центра, но продолжит выполнять и свою историческую функцию, так как на его площади переедет ГКБУК «Пермская синематека».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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