Пермские власти за 370 млн рублей купили у экс-депутата кинотеатр «Кристалл»

04 октября 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Здание кинотеатра перешло в собственность Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Минимущества Пермского края выкупило здание кинотеатра «Кристалл» за 370 млн рублей. В эту стоимость вошли три нежилых помещения, продавцом недвижимости выступил предприниматель и бывший депутат регионального заксобрания Александр Флегинский. «Индивидуальный предприниматель Александр Флегинский обязуется передать в госсобственность Пермского края свободные от любых имущественных прав и претензий третьих лиц недвижимое имущество. Актив — нежилые помещения в здании многозального кинотеатра по адресу город Пермь, Комсомольский проспект, 53. Цена контракта составляет 370 млн рублей», — сообщается в договоре, опубликованном в системе поиска госзакупок и коммерческих тендеров Awindex. Кинотеатр «Кристалл» в центре Перми закрыли в конце февраля 2023 года. Власти заявили о намерении выкупить здание и рассмотреть возможность размещения в нем Регионального молодежного центра. Собственником недвижимости являлся бизнесмен и бывший депутат заксобрания Пермского края первого и второго созывов Александр Флегинский.

Минимущества Пермского края выкупило здание кинотеатра «Кристалл» за 370 млн рублей. В эту стоимость вошли три нежилых помещения, продавцом недвижимости выступил предприниматель и бывший депутат регионального заксобрания Александр Флегинский. «Индивидуальный предприниматель Александр Флегинский обязуется передать в госсобственность Пермского края свободные от любых имущественных прав и претензий третьих лиц недвижимое имущество. Актив — нежилые помещения в здании многозального кинотеатра по адресу город Пермь, Комсомольский проспект, 53. Цена контракта составляет 370 млн рублей», — сообщается в договоре, опубликованном в системе поиска госзакупок и коммерческих тендеров Awindex. Кинотеатр «Кристалл» в центре Перми закрыли в конце февраля 2023 года. Власти заявили о намерении выкупить здание и рассмотреть возможность размещения в нем Регионального молодежного центра. Собственником недвижимости являлся бизнесмен и бывший депутат заксобрания Пермского края первого и второго созывов Александр Флегинский.