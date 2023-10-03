03 октября 2023

Пермские власти за 370 млн рублей купили у экс-депутата кинотеатр «Кристалл»

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь, кинотеатр кристалл
Здание кинотеатра перешло в собственность Пермского края Фото:

Минимущества Пермского края выкупило здание кинотеатра «Кристалл» за 370 млн рублей. В эту стоимость вошли три нежилых помещения, продавцом недвижимости выступил предприниматель и бывший депутат регионального заксобрания Александр Флегинский.

«Индивидуальный предприниматель Александр Флегинский обязуется передать в госсобственность Пермского края свободные от любых имущественных прав и претензий третьих лиц недвижимое имущество. Актив — нежилые помещения в здании многозального кинотеатра по адресу город Пермь, Комсомольский проспект, 53. Цена контракта составляет 370 млн рублей», — сообщается в договоре, опубликованном в системе поиска госзакупок и коммерческих тендеров Awindex.

Кинотеатр «Кристалл» в центре Перми закрыли в конце февраля 2023 года. Власти заявили о намерении выкупить здание и рассмотреть возможность размещения в нем Регионального молодежного центра. Собственником недвижимости являлся бизнесмен и бывший депутат заксобрания Пермского края первого и второго созывов Александр Флегинский.

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Минимущества Пермского края выкупило здание кинотеатра «Кристалл» за 370 млн рублей. В эту стоимость вошли три нежилых помещения, продавцом недвижимости выступил предприниматель и бывший депутат регионального заксобрания Александр Флегинский. «Индивидуальный предприниматель Александр Флегинский обязуется передать в госсобственность Пермского края свободные от любых имущественных прав и претензий третьих лиц недвижимое имущество. Актив — нежилые помещения в здании многозального кинотеатра по адресу город Пермь, Комсомольский проспект, 53. Цена контракта составляет 370 млн рублей», — сообщается в договоре, опубликованном в системе поиска госзакупок и коммерческих тендеров Awindex. Кинотеатр «Кристалл» в центре Перми закрыли в конце февраля 2023 года. Власти заявили о намерении выкупить здание и рассмотреть возможность размещения в нем Регионального молодежного центра. Собственником недвижимости являлся бизнесмен и бывший депутат заксобрания Пермского края первого и второго созывов Александр Флегинский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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